wired

: Michael C. Hall, da Dexter a Safe: “Mai fidarsi del vicinato” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Michael C. Hall, da Dexter a Safe: “Mai fidarsi del vicinato” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dopo aver dichiarato di volersi allontanare dalla serialità,, pacato e sornione attore americano diventato una star del piccolo schermo grazie al cult, torna dal 10 maggio su Netflix con gli otto episodi della miniserieha accantonato i panni “dell’amichevole killer di quartiere” (così l’ambiguo maniacoMorgan amava definirsi) per diventare la vittima di un crimine perpetrato in una zona residenziale apparentemente idilliaca ma che in realtà pullula di segreti, misteri e orrori assortiti., che di recente è stato anche il presidente Kennedy nella serie britannica The Crown, si sente sempre più a suo agio nel Regno Unito (dove è stato anche la star del musical Lazarus firmato David Bowie) e ribadisce il fatto con, ambientata in un quartiere ad alta sicurezza di una non specificata località della Gran Bretagna. Il suo personaggio in questa ...