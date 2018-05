Mi Fit si aggiorna | arriva lo swipe per il meteo | sia su Amazfit Bip che Cor

Mistero Fittissimo Honor 8 : le ultime su aggiornamento Oreo ed EMUI 8.0 : C'è in corso un vero e proprio giallo intorno all'aggiornamento Oreo eventualmente destinato ad Honor 8. L'altro ieri vi avevamo riportato il primo riscontro ufficiale a cura del team EMUI, che per conto del device protagonista di questo articolo e dell'altro gioiello del brand cinese, Huawei P9, ha fatto sapere che sono ancora in svolgimento i test di compatibilità per quel che riguarda l'EMUI 8.0, e che quindi l'omologazione è tutt'altro che ...

Aggiornamento importante per Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro : preziosi arricchimenti : Rimessi in gioco anche i Samsung Gear Fit 2 e Fit 2 Pro, pronti a ricevere un importante Aggiornamento come successo la settimana scorsa ai Gear S2 (ve ne abbiamo parlato qui). Cambia pelle soprattutto Samsung Health, che si avvale adesso del duo di nuove funzionalità rappresentate da 'Gestione del peso' e 'Programma di fitness'. La prima opzione offre la possibilità di prendere visione del livello di attività quotidiana macinata, in abbinamento ...