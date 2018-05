' Mezzi pubblici gratuiti per gli studenti Unife'

Sciopero dei Mezzi pubblici a Torino - orari e linee interessate - : La protesta, indetta dal sindacato Usb nella giornata di oggi, coinvolge tram, autobus, metropolitana e servizio ferroviario

Sciopero generale 24h Mezzi pubblici Roma e Modena il 10 maggio : Sciopero generale di 24 ore giovedì 10 maggio 2018 dei mezzi pubblici nelle città di Roma e Modena. Sarà una giornata di passione non solamente nella capitale perché la CGIL ed altre associazioni sindacali hanno proclamato diverse agitazioni a livello regionale e nazionale in tutti i settori dei trasporti per giovedì 10 maggio. Quando ci sarà lo Sciopero dei trasporti Giovedì 10 maggio 2018 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei ...

Milano - notte di sangue : fermati due nordafricani/ Ultime notizie : seguivano le vittime sui Mezzi pubblici : Milano, notte di terrore: 21enne accoltellata e rapinata, rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Roma : Sciopero Mezzi pubblici - a rischio 10 linee : Roma – Domani saranno a rischio 10 linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl per lo Sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Sul, Utl e Fast. L’agitazione riguarderà: 044-048-049-051-053-055-059-314-349-437. Non saranno coinvolti gli altri collegamenti della Roma Tpl. Regolarmente in servizio anche la rete Atac. L'articolo Roma: Sciopero mezzi pubblici, a rischio 10 linee proviene da RomaDailyNews.

Oggi c’è uno sciopero dei Mezzi pubblici GTT a Torino : Riguarderà bus, tram, treni locali e metro e durerà 4 ore: le cose utili da sapere The post Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino appeared first on Il Post.

Lo sciopero dei Mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino : Durerà quattro ore e seguirà orari diversi a seconda dei mezzi di trasporto coinvolti The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di mercoledì 11 aprile a Torino appeared first on Il Post.

Le strade chiuse e le deviazioni dei Mezzi pubblici per la maratona di Roma : Ci sono strade e piazze chiuse al traffico e modifiche alla circolazione di metropolitana, autobus e tram: le cose da sapere The post Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma appeared first on Il Post.

Le strade chiuse e la circolazione dei Mezzi pubblici a Roma durante la maratona : Ci sono modifiche ai percorsi di autobus e tram e strade e piazze chiuse al traffico: le cose da sapere The post Le strade chiuse e la circolazione dei mezzi pubblici a Roma durante la maratona appeared first on Il Post.

Da Churchill a Fico - quando il politico prende i Mezzi pubblici : In principio fu Winston Churchill che, lamentandosi del fatto di non aver mai preso la metropolitana di Londra, si decise ormai ultrasessantenne a calarsi tra i comuni mortali per capire quale fosse ...

