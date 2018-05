MetGala 2018 | i tre motivi per cui Rihanna è meglio di un Papa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’altra sera, al, l’evento annuale di raccolta fondi organizzata dal Metropolitan Museum, che prevede una sfilata di vip che indossano abiti-opere d’arte per incantare il pubblico, il tema per il dress code era il Cattolicesimo, ovvero la correlazione tra religione e moda. Perché si sa che la religione è come il cacio: sta bene ovunque. Il tema è risultato particolarmente efficace perché, con buona pace dell’umile San Francesco, oggi le star sono i nuovi Santi, ed è per questo che noi ogni giorno celebriamo la loro opulenza sull’altare di Instagram dedicando a loro tempo, preghiere, e cuoricini. Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Mag 7,at 9:03 PDT E così fiotti di ‘celeb’ si sono accalcate sul red carpet rivestite di oro, croci, aureole, maglie cotte, cappe, e tutto quello che serve per dare l’idea vaga di religione, ma anche di un ...