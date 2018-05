: #Meloni, sostegno FdI dipende da chi sara' premier - TgLa7 : #Meloni, sostegno FdI dipende da chi sara' premier - CybFeed : #News #Meloni:sostegno FdI? Dipende da premier - TelevideoRai101 : Meloni:sostegno FdI? Dipende da premier -

"Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle-Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio". Così Giorgia, leader di. "E' evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione", sottolinea in un post su Facebook. E aggiunge che qualsiasi scelta sarà condizionata da alcuni punti "irrinuciabili", a partire dal no a patrimoniale e nuove tasse.(Di giovedì 10 maggio 2018)