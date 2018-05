Meloni lascia il Como Rescissione del contratto

L'uscita di Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle non piace nemmeno alla Meloni . Che si arrabbia e lo lascia solo : Prima discutono dietro una tenda, poi Giorgia Meloni si avvia a passo spedito verso L'uscita mentre Silvio Berlusconi prova a parlarle. Sono gli attimi immediatamente successivi alla "battutaccia" dell'ex Cavaliere a termine delle dichiarazioni post consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. "Mi raccomando..fate i bravi e sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l'abc della democrazia...". Una frase che ...

Campidoglio - Meloni lascia il Commercio. Verso addio anche Gennaro (Partecipate). Rivoluzione dipartimenti : via 55 dirigenti : Porte girevoli nella Giunta capitolina, ma nessun rimpastone vecchio stile alle porte. “Solo piccole modifiche”, assicurano fonti vicine alla sindaca Virginia Raggi, che comunque non coinvolgeranno i consiglieri eletti in Campidoglio. L’assessore al Turismo e al Commercio, Adriano Meloni, ha annunciato la sua imminente uscita dall’esecutivo. L’amministratore delegato di Expedia tornerà al suo lavoro presso il colosso online dei viaggi entro il ...