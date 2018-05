Mediapro | ricorso contro l' annullamento del bando | ' Rispettate tutte le leggi'

Diritti tv - Mediapro fa ricorso contro decisione pro Sky : ricorso di Mediapro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A . Lo annuncia la società che 'ritiene la sua proposta di commercializzazione ...

Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando per i Diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust.

Il giudice Marangoni, nel provvedimento con cui ha confermato la sospensiva decisa in via cautelare lo scorso 16 aprile, ha inibito Mediapro a proseguire la gara con il Bando già formulato.

A breve si scoprirà se gli spagnoli avranno in mano gli 1,3 miliardi previsti, ma considerato il ricorso di Sky si ipotizza una fideiussione con condizioni precise.

Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio. La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...