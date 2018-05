mediapro diritti tv : Tutto da rifare per i diritti televisivi delle partite di Serie A nei tre prossimi campionati, fino al 2021. La decisione con cui il giudice civile di Milano Claudio Marangoni ha annullato il bando della società spagnola mediapro? per la redistribuzione dei diritti ottenuti lo scorso 5 febbraio dalla Lega Calcio mette a rischio, a poco più di tre mesi dal previsto avvio della stagione, la trasmissione degli incontri della ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Aspettare risposta al ricorso mediapro è da incoscienti» : «Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario dell...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - mediapro : «Sky spaventa il calcio solo per difendersi» : MediaPro passa al contrattacco. Annuncia il reclamo contro la decisione del Tribunale di Milano che ha ieri annullato il suo bando per i Diritti tv della Serie A, come voleva Sky. E si scaglia contro l'emittente satellitare, il cui «timore di perdere una posizione dominante» può «generare agitazione nel calcio italiano». Insomma, è la tesi della società s...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - mediapro presenterà ricorso : «Sky teme di perdere dominio» : ricorso di MediaPro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A. Lo annuncia la società che «ritiene la sua proposta di commercializzazione conforme a quanto stabilito nel contratto con la Lega e a quanto previsto da Legge Melandri e linee guida». Secondo MediaPro, «il timore di Sky di perdere una posizione dominante sul mercato dei Diritti» può ...

Diritti tv Serie A - Tribunale di Milano blocca la vendita a mediapro : Niente da fare per Mediapro, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky per quanto concerne i Diritti tv per la Serie A 2018/2021: ecco cosa è successo Sky è riuscita a bloccare la vendita dei Diritti televisivi della Seria A a Mediapro. E’ notizia di queste ore, infatti, la decisione del Tribunale di Milano che ha accettato il ricorso dell’azienda fondata da Rupert Murdoch. Ecco come è andata. Serie A 2018/2021, Tribunale ...

