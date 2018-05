Mediapro all' attacco contro ordinanza a favore di Sky

Diritti tv come il nuovo governo : dall’assemblea di Lega altri 15 giorni a Mediapro per pagare la fideiussione : Appesa a una fideiussione miliardaria che non arriva e da cui dipende la sopravvivenza di tutto il sistema, travolta dalla guerra di potere per i Diritti tv tra il colosso Sky e MediaPro (la società che se li è aggiudicati per la cifra record di 1,05 miliardi di euro), la Serie A prende tempo e incrocia le dita. La montagna dell’assemblea di Lega calcio ha partorito il classico topolino: 15 giorni di tempo agli spagnoli per depositare la ...

Mediapro e il ricorso Sky : sì alla fideiussione ma a determinate condizioni : A breve si scoprirà se gli spagnoli avranno in mano gli 1,3 miliardi previsti, ma considerato il ricorso di Sky si ipotizza una fideiussione con condizioni precise. L'articolo Mediapro e il ricorso Sky: sì alla fideiussione ma a determinate condizioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : “Valuteremo le offerte di Mediapro” : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky L'articolo Diritti tv, Mediaset resta interessata alla Serie A: “Valuteremo le offerte di Mediapro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

Mediapro - caccia alle banche : servono garanzie per la fideiussione da 1 - 2 miliardi : Gli spagnoli cercano garanzie per la fideiussione bancaria e guardano a diversi istituti di credito tra cui Intesa Sanpaolo e Unicredit. Prosegue il braccio di ferro con Sky. L'articolo Mediapro, caccia alle banche: servono garanzie per la fideiussione da 1,2 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediapro - DIRITTI TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Mediapro - diritti tv 64 milioni alla Serie A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio - ora partono le trattative : Mediapro, diritti tv 64 milioni alla Serie A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Diritti tv - Mediapro versa l'acconto del 5% alla Lega : appena stato notificato alla Lega calcio di serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv 2018-21 da parte di mediapro. Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del bando in qualità di ...

Diritti tv - arriva l’anticipo di Mediapro : versati 64 milioni alla Lega Serie A : Il gruppo cinese/spagnolo ha versato l'anticipo per i Diritti tv della Serie A 2018/21 con un giorno d'anticipo sulla scadenza L'articolo Diritti tv, arriva l’anticipo di Mediapro: versati 64 milioni alla Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro organizza cena con i club allarmati : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l'assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all'advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Diritti tv Serie A - si attendono le garanzie di Mediapro : poi via alle trattative con le tv : Il via libera da parte dell'Antitrust è stato accolto positivamente da Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, si attendono le garanzie di Mediapro: poi via alle trattative con le tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Infront : «Soddisfatti per ok Antitrust - ora palla a Mediapro» : Infront ha appreso con «grande soddisfazione» del via libera da parte dell'Antitrust all'assegnazione dei Diritti tv a Mediapro per il triennio 2018/2021. L'advisor della Lega A fa notare che nell'esprimere parere positivo, l'Antitrust di fatto ha «formalmente approvato» il bando. Ora la palla passa a Mediapro, che avrà 7 giorni per depositare 50 milioni di anticipo e tre settimane per presentare le fideiussioni ...