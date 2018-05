Maxi sequestro di droga

Gorizia - Maxisequestro di armi : arrestato bosniaco - rischio terrorismo : Una ingente quantità di armi da guerra è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gorizia, che hanno anche attivato il protocollo Interpol per il terrorismo internazionale. I ...

Como - Maxi-sequestro di falsi Yves Saint Laurent : Contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione: sono i capi di accusa per i legali rappresentanti di due società comasche che erano inserite in una rete che partiva dall'Argentina e coinvolgeva aziende milanesi e cinesi. La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 165.785 capi d'abbigliamento e accessori con marchio contraffatto Yves Saint Laurent per un valore sul mercato di circa 25 milioni di euro, ma la cifra che fa ...

Contraffazione : Maxi sequestro gdf Como - 25 mln in falsi Yves Saint Laurent (2) : (AdnKronos) – La gdf ha ricostruito il giro di denaro e di prodotti. I beni contraffatti passavano da un’azienda di Lonate Ceppino (Varese) per l’apposizione delle etichette. Ma prima ancora, a fare le commissioni era una società argentina, con sede in Buenos Aires, che fingeva di essere licenziataria del marchio francese. Quest’ultima ha commissionato la produzione di 231.450 capi a una società con sede a Milano che, in ...

Contraffazione : Maxi sequestro Gdf Como - 25 mln in falsi Yves Saint Laurent : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Un maxi sequestro di 165.785 capi d’abbigliamento e accessori con marchio contraffatto Yves Saint Laurent è stato portato a termine dalla Guardia di Finanza di Como. Il valore economico della merce, spiega una nota, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. I finanzieri hanno perquisito due società del comasco, operanti nel commercio all’ingrosso e al minuto, e hanno trovato bancali di sciarpe, ...

Maxi-sequestro da 330kg di vongole 27 sacchi su sponda fiume Saline pronti per mercato illegale : Teramo - I militari dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Silvi Marina (Teramo), insieme al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Montesilvano (Pescara), hanno sequestrato 330 chili di molluschi bivalvi, e nella fattispecie, vongole, ripartite in 27 sacchi da circa 12 kg ciascuno. Il prodotto ittico è stato rinvenuto, apparentemente abbandonato, lungo la sponda sud del fiume Saline, nel territorio del Comune ...

Falso Made in Italy - Maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia - : La Guardia di Finanza ha requisito a Torino circa cinque milioni di capi dal valore di oltre dieci milioni di euro. Dalle etichette risultava la provenienza italiana ma in realtà la merce arrivava da ...

Falso Made in Italy - Maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia : Falso Made in Italy, maxi sequestro di biancheria proveniente da Asia La Guardia di Finanza ha requisito a Torino circa cinque milioni di capi dal valore di oltre dieci milioni di euro. Dalle etichette risultava la provenienza italiana ma in realtà la merce arrivava da Cina e India. Due imprenditori ...

Sibari. Fatture false nel settore trasporti Maxi sequestro : I militari della Guardia di finanza di Sibari (Cosenza) hanno sequestrato beni per 1,6 milioni di euro ad una società

Genova - farmaci taroccati per sbiancare la pelle degli africani : scatta Maxisequestro : farmaci taroccati e pericolosi per sbiancare la pelle degli africani. Ventuno tonnellate di farmaci fasulli sono stati sequestrate dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova. Si ...

Saviano - controlli e sicurezza : Maxi sequestro dei Nas in un pastificio : Saviano - Un maxi sequestro di pasta in un noto pastificio della città del Carnevale. A finire sotto sequestro un unico tipo di pasta, gli ziti a candela, tipici della tradizione gastronomico-culinaria della Campania e della dieta mediterranea. Il genere alimentare veniva prodotto in una fabbrica del comune vesuviano, precisamente a Via San Francesco D'Assisi, dove vi è la sede operativa dell'azienda. Circa 170 chilogrammi di pasta secca non ...

Maxi sequestro per un valore di 400mila euro : nel mirino due imprenditori : Gli uomini della guardia di finanza di Livorno, su ordine della Procura della Repubblica , pm Daniele Rosa, , nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un decreto

Maxi sequestro di hashish a Napoli - 8mila kg in un capannone : Napoli, 9 apr. , askanews, Oltre 8mila chilogrammi di hashish sono stati trovati e sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli in un capannone industriale nel quartiere Poggioreale ...