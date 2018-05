Mattarella | giornata fiorentina | Non possiamo farcela senza un' Europa unita

Giornata mondiale Libertà di Stampa - Mattarella - proteggere la stampa da nuova stagione di violenze : Roma - Oggi 3 maggio è la Giornata mondiale per la Libertà di stampa. Un patrimonio vitale, quello dell'informazione, da difendere e tutelare per la salute della democrazia. "Una nuova stagione di violenze contro la stampa, in Italia, in Europa, nel mondo, sembra riaffacciarsi - afferma il presidente Mattarella -: ancora oggi aggressioni e intimidazioni minacciano il lavoro di quei cronisti che non si piegano alla logica di ...

Giornata per la salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Giornata della salute della donna - Mattarella : “Cresca la cultura della prevenzione” : “L’impegno per il progredire della cultura della prevenzione, l’incremento delle iniziative dirette alla crescita dell’educazione sanitaria, il continuo raggiungimento di traguardi diagnostici, costituiscono strumenti indispensabili per rafforzare l’attitudine alla pratica dei controlli periodici individuali, presidio e fondamento di una tutela piena di salute delle donne e, con essa, di tanta parte del capitale ...

Giornata Rom - Mattarella : Italia include : 12.32 "In occasione della Giornata internazionale dei Rom,Sinti e Caminanti,desidero rivolgere il mio augurio a tutte le persone che hanno radici nella cultura millenaria di questi popoli antichi,e che ne condividono,i problemi,le difficoltà,le speranze". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. "Un'esperienza, quella dei Rom, Sinti e Caminanti in cui resterà indelebile il Porrajmos, l'olocausto dei loro popoli imposto dalla ferocia ...

Consultazioni : oggi la seconda giornata<br>PD - Forza Italia - Lega e M5S da Mattarella : 10.35 - La deLegazione del Partito Democratico è entrata a piedi al Quirinale dopo essersi riunita questa mattina al Nazareno. Subito dopo l'incontro con Mattarella, Maurizio Martina ha dichiarato:Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino sulla Terra. Noi abbiamo presentato le nostre priorità per il Paese: non ci sono ipotesi di governo che ci riguardino. Nell'elezione dei presidenti delle Camere è emersa una ...

LIVE / Consultazioni elettorali Mattarella : segui la seconda giornata in diretta Video : LIVE Consultazioni IN diretta: Mattarella RICEVE I PARTITI Nell giornata di oggi #Consultazioni del Presidente Sergio #Mattarella si apriranno con il PD alle 10:00, to da Forza Italia 11:00 e Lega 12:00. Il Movimento 5 Stelle [Video]invece, concludera' gli incontri con il Capo dello Stato alle 16:30. Al momento è complicato ipotizzare che il primo giro di Consultazioni realizzato dal Presidente Mattarella possa portare alla formazione di un ...

LIVE / Consultazioni elettorali Mattarella : segui la seconda giornata in diretta : Nell giornata di oggi Consultazioni del Presidente Sergio Mattarella si apriranno con il PD alle 10:00, seguito da Forza Italia (11:00) e Lega (12:00). Il Movimento 5 Stelle invece, concluderà gli incontri con il Capo dello Stato alle 16:30. Al momento è complicato ipotizzare che il primo giro di Consultazioni realizzato dal Presidente Mattarella possa portare alla formazione di un governo e, allo stato attuale, la possibilità di dover ricorrere ...

Corteo a Foggia per la giornata in ricordo delle vittime della mafie. Mattarella : "Fare memoria opera irrinunciabile" : È partito da piazza Cesare Battisti a Foggia il Corteo promosso da Libera, avviso pubblico e Regione Puglia in occasione della XXIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il Corteo è aperto da uno striscione con la scritta 'Liberi Tutti'. È prevista la partecipazione di 30mila persone. Moltissimi i ragazzi presenti a fianco di don Ciotti, partecipano tutte le scuole di Foggia. In testa ...

Mattarella : Giornata Giusti contro odio : "Ma Giusti sono anche coloro che nel mondo mettono in salvo persone inermi da genocidi,violenze,pulizie etniche" dice Mattarella per la solennità civile

Mattarella : Giornata Giusti contro odio : 12.54 "Nella prima Giornata nazionale desidero ringraziare il presidente Nissim per il lavoro svolto da Gariwo,la Foresta dei Giusti."Il presidente Mattarellanel messaggio per la Giornata nazionale in memoria dei Giusti dell'umanitàsottolinea che "il Giusto richiama radici ebraiche antiche e profonde ed i Giusti sono stati coloro che hanno sottratto vite all'Olocausto nazista". "Ma Giusti sono anche coloro che nel mondo mettono in salvo ...