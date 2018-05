Mattarella | ' Farcela senza l' Europa è illusione o inganno'

Mattarella : “Non possiamo farcela da soli - formule sovraniste anti-Ue sono ottocentesche” : Mattarella alla conferenza "The state of the Union", torna a parlare dell'importanza dell'Ue e lancia un monito: "Pensare di farcela da soli è pura illusione. Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell'Unione, preso singolarmente".Continua a leggere

Sergio Mattarella mette in guardia dalla fuga in avanti sull'Europa : "Pensare di farcela da soli è inganno a cittadini" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa."Tutti sanno - ha aggiunto il capo dello Stato - che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, ...