Mattarella a Firenze per Ue | monito contro ricette sovraniste

Sergio Mattarella - "The State of the Union"/ A Firenze per l'Europa : "E' necessario unire : no a sovranismo" : "The State of the Union", Sergio Mattarella a Firenze per l'evento legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:51:00 GMT)