Maternità | pochi servizi e disoccupazione Save the Children | “Italia divisa in due Trento

(Di giovedì 10 maggio 2018) Non è un Paese per mamme. In Italia è sempre più difficile per le donne che lavorano bilanciare la professione con la gestione della famiglia. Al Sud lo è ancora di più. È quanto emerge dal rapporto ditheLe equilibriste. Lain Italia, diffuso in vista della Festa della mamma. Lo studio contiene un focus con la classifica, elaborata dall’Istat perthe, delle regioni italiane dove è più o meno facile avere figli, con le Province autonome di Bolzano esul podio e la Campania fanalino di coda. Attraverso 11 indicatori, si analizza la condizione delle madri rispetto a tre diverse dimensioni, la cura della famiglia, il lavoro femminile e iofferti sul territorio. Su quest’ultimo fronte è il Lazio a cavarsela peggio. Il rapporto finisce per evidenziare anche i principali mutamenti che hanno interessato la condizione delle madri dal 2004 a ...