Massimo Recalcati | ero prevenuto ma questo ‘Lessico Famigliare’ ha il suo perché

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dico la verità: ero un po’di fronte all’idea di sorbirmi una lezione diin tv. Il tema poi, quello della madre, non mi lasciava presagire nulla di buono. Pensavo a quanto sarebbero state ancor più fastidiose in forma televisiva le fumisterie lacaniane, le applicazioni degli archetipi psicanalitici alla politica che il nostro ci ammannisce spesso e volentieri sulle pagine di Repubblica. Invece mi sono dovuto ricredere,Lessico famigliare ha il suo. Un inizio strepitoso con una sequenza di un vecchio film tv di Gianni Bongioanni e un finale, che fa da introduzione alla prossima puntata, sempre costruito su immagini di repertorio, altrettanto bello. In mezzo scelte interessanti come le citazioni di film importanti e la testimonianza sincera e profonda di Carla Signoris, accanto a soluzioni più prevedibili. La storia del Re Salomone che risolve il dubbio ...