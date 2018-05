Maryam Tancredi Chi è? L' inedito è Non è una buona idea | J-Ax | Da film

Maryam Tancredi presenta l’inedito Una buona idea tra il duetto con Al Bano e No di Meghan Trainor (video) : Maryam Tancredi presenta l'inedito Una buona idea con il quale prova a raggiungere la finalissima e conquistare un contratto discografico con Universal Music Italia. Il brano è stato portato nella prima fase di gara, nella quale la giovane artista ha anche duettato con il suo coach - Al Bano - che ha scelto per lei The Prayer, portata al successo da Andrea Bocelli e Celine Dion. La corsa verso la finale di Maryam Tancredi ha avuto inizio ...

Maryam Tancredi Finale The Voice 2018 : tutte le esibizioni VIDEO : Maryam Tancredi Finale THE Voice 2018. Giovedì 10 maggio in diretta su Rai 2 è andata in onda la Finale di The Voice of Italy 2018. Tra i finalisti abbiamo visto anche Maryam Tancredi per il Team Al Bano. IL RIASSUNTO DELLA Finale Maryam Tancredi Finale The Voice 2018: le esibizioni Durante l’ultima puntata dell’edizione 2018 del talent show targato Rai 2, i quattro finalisti Beatrice Pezzini (Team J-Ax), Maryam Tancredi (Team al ...

The Voice of Italy - in pole position c'è Maryam Tancredi : TORINO - L'edizione 2018 di The Voice of Italy, il talent show di Raidue, si avvia alla conclusione dopo otto settimane tra "Blind Audition", "Knoch Out" e "Battle": dei 100 concorrenti, solo in ...

The Voice 2018 - Maryam Tancredi con Una Buona Idea : testo e audio inedito : Maryam Tancredi UNA Buona Idea. Maryam Tancredi è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team Al Bano. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Maryam si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Una Buona Idea. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli altri ...

Maryam Tancredi in finale con Al Bano conquista i Live in Skyfall ed È la mia vita (video) : Maryam Tancredi in finale con Al Bano è la prima concorrente a conquistare i Live di The Voice Of Italy 2018. Si parte immediatamente con Al Bano, che mette a confronto Raimondo Cataldo e Tekemaya. Due grandi voci del suo Team, che ha voluto far scontrare con un brano sicuramente non facile. Sono stati i Jackson Five ad aprire la Battle della squadra di Carrisi, che ha voluto portare in prima serata un grande classico individuato in I'll ...

The Voice 2018 Knock Out : Maryam Tancredi alle Battle per il Team Al Bano : THE Voice 2018 Knock OUT Team AL Bano SECONDO GRUPPO. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Maryam Tancredi alle Battle per il Team Al Bano Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team Al Bano suddiviso in due gruppi. Nel secondo si sono ...

La rivincita di Maryam Tancredi a The Voice (video) - da standing ovation in Leave a light on per Al Bano e gli altri coach : La performance di Maryam Tancredi a The Voice ai Knock Out della puntata del 26 aprile ha conquistato Al Bano e non solo: la scelta del cantautore nella seconda sfida a quattro per il suo team è ricaduta sul talento che più ha convinto tutti i coach del talent di Rai2. La sfida è parsa sin da subito destinata a premiare la Tancredi, decisamente la più matura dal punto di vista vocale del suo gruppo. Ottima performance, da standing ovation ...