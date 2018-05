: Trattativa Lega-M5s, Martina: 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo: 'Chi auspicava questo esito ora si fa… - petergomezblog : Trattativa Lega-M5s, Martina: 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo: 'Chi auspicava questo esito ora si fa… - LNN999 : RT @akavetta: Il PD e i renzianelli hanno strillato per 60 giorni che M5S e Lega dovevano fare un governo. Ora che lo stanno facendo, stril… - Stefjazz2 : RT @akavetta: Il PD e i renzianelli hanno strillato per 60 giorni che M5S e Lega dovevano fare un governo. Ora che lo stanno facendo, stril… -

Il segretario reggente del Pdesprime preoccupazione per l'ipotesi di un governo, "con la compiacenza di Forza Italia". "C'è da essere preoccupati per le scelte economiche che farà",dice,"per le posizioni sull'Europa e sulla scena internazionale", "per il rischio di una deriva sovranista". Il Pd e il centrosinistra "devono prepararsi alla,alla proposta alternativa. Altro che stare a guardare con i pop corn in mano",aggiunge,riferendosi a una battuta attribuita a Renzi.(Di giovedì 10 maggio 2018)