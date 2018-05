huffingtonpost

: Martina lancia una stoccata a Renzi: 'Altro che pop corn, prepariamoci a fare una proposta alternativa @maumartina… - home_reds : Martina lancia una stoccata a Renzi: 'Altro che pop corn, prepariamoci a fare una proposta alternativa @maumartina… - aperru1 : RT @HuffPostItalia: Martina lancia una stoccata a Renzi: 'Altro che pop corn, prepariamoci a fare una proposta alternativa' - HuffPostItalia : Martina lancia una stoccata a Renzi: 'Altro che pop corn, prepariamoci a fare una proposta alternativa' -

(Di giovedì 10 maggio 2018) "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque Stelle abbiano votato quel movimento per andare in braccio a Salvini e Berlusconi. Così come dubito che tanti moderati di centrodestra vogliano sostenere "benevolmente" un governo condizionato da leadership come queste". Lo scrive su Facebook il reggete del Partito democratico Maurizio, spiegando che "si profila il governo delle contraddizioni e il rischio di una deriva sovranista dannosa. Con forze che al nord hanno predicato ...