Marte | Curiosity fotografa un oggetto che vola nei cieli di Marte?

Astronomia - Marte : il Monte Sharp in una spettacolare immagine del rover Curiosity : Questo mosaico, catturato dal rover Curiosity della NASA, guarda verso il Monte Sharp. Al centro dell’immagine si trova un’area con rocce contenenti materiali argillosi che gli scienziati non vedono l’ora di esplorare: potrebbe fare luce ancora di più sul ruolo dell’acqua nella creazione del paesaggio marziano. Il mosaico è stato creato con dozzine di immagini realizzate dalla Mast Camera di Curiosity, scattate nel gennaio 2018, precisamente nel ...

Curiosity - 2.000 giorni su Marte : ecco cosa ci ha svelato il rover : Condividi TRAMONTO ALIENO Le otto camere che Curiosity ha in dotazione non servono solo a fare scienza. Oltre ai 'selfie', infatti sono in grado di immortalare panorami mozzafiato come questo ...

La nuova tecnica di Curiosity per trivellare Marte : Per oltre un anno il sistema di analisi del sottosuolo marziano del rover Curiosity è rimasto fuori uso. Proprio in questi giorni però gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, gli stessi che hanno spedito il robot su Marte, ci dimostrano di aver trovato una soluzione, e di averla appena messa alla prova sul Pianeta rosso. Nel video che riportiamo, ecco come funziona la nuova trivella, che si spera aprirà a nuovi dati sulla ...