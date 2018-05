Mark Hamill sul finale di The Big Bang Theory 11 | in attesa del futuro della serie

The Big Bang Theory - Kathy Bates e Mark Hamill guest star del finale di stagione : -Attenzione l'articolo contiene Spoiler di The Big Bang Theory-Il prossimo 10 maggio siamo tutti invitati al matrimonio dell'anno, non quello tra il Principe Harry e Meghan Markle, ma quello televisivo e decisamente più improbabile e imprevedibile tra Amy e Sheldon di The Big Bang Theory. Il matrimonio segnerà il finale di undicesima stagione di The Big Bang Theory, in onda, appunto su CBS il 10 maggio (in Italia arriverà nelle settimane ...

Mark Hamill in The Big Bang Theory 11 - Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon : Per Amy e Sheldon sarà un matrimonio stellare con Mark Hamill in The Big Bang Theory 11. Il Luke Skywalker della saga cinematografica di Star Wars apparirà nel finale dell'undicesima stagione insieme a una serie di guest Stars. Dopo la presenza di Bill Gates, la serie di Chuck Lorre incassa un nuovo colpo grosso. Il network CBS non ha ovviamente svelato i dettagli del suo ruolo, ma c'è chi è pronto a scommettere che interpreterà una versione ...

Mark Hamill gela i fan che vogliono Streep come Leia 'Carrie Fisher è insostituibile' : Migliaia di fan avranno pure espresso il loro entusiasmo aderendo alla petizione per proporre Meryl Streep come nuova Principessa Leia, nel prossimo Episodio IX della saga di Star Wars , ma - per un ...

The Witcher la serie TV Netflix : Mark Hamill come possibile Vesemir? : come riportato da Gaming Bolt, Mark Hamill ha dato il suo parere sulla sua partecipazione nel ruolo di Vesemir nella prossima serie tv Netflix dedicata a The Witcher.La showrunner Lauren S. Hissrich nei giorni scorsi tramite Twitter ha fornito diversi dettagli sui personaggi principali che andranno a formare il cast della serie televisiva, tra cui anche Vesemir, il saggio mentore dello Strigo Geralt.Tra i vari botta e risposta su Twitter un ...

Star Wars - per Mark Hamill - alias Luke Skywalker - una stella sulla Walk of Fame : La celebre passerella di Hollywood dove ogni mattonella è dedicata a una Star del mondo dello spettacolo, si è arricchita di un tassello. Alla cerimonia di inaugurazione della stella erano presenti ...