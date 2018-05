Mariano Di Vaio | «Essere fighi non basta»

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sei (e passa) milioni di follower su Instagram, 3,1 milioni di fan su Facebook, eletto da Forbes come l’influencer italiano under 30 più autorevole nel settore moda/e-commerce. Sono i numeri diDi, considerato una sorta di Chiara Ferragni al maschile, che da Assisi è partito poco più che adolescente per fare il modello e oggi a soli 29 anni si ritrova aimprenditore e re dei social. Sorriso aperto, ciuffo ipertrofico e fisico cesellato,ha dalla sua non solo una bellezza rassicurante, ma anche un intuito per gli affari che pochi della sua età hanno dimostrato di possedere. Dopo aver aperto il suo blog ha capito tra i primi il potere dell’immagine sul web e ha fondato Nohow, piattaforma di shopping online dal successo mondiale che ospita grandi firme del fashion in vendita a suon di click e like. L’evoluzione naturale di questo percorso è il lancio di una ...