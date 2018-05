Maria De Filippi | Tina Cipollari verso l' abbandono di Uomini e donne | vien giù tutto

Milly Carlucci Vs Maria De Filippi : “un punto in più o meno di share non fa la differenza” : Milli Carlucci regina del sabato sera di Rai 1 sbotta su Maria De Filippi il cui talent Amici, è diretto competitor su canale5, del celebrity talent Ballando Con le Stelle. Milly Carlucci replica alla De Filippi Il sabati sera di Ra1 e Canale 5 da sempre vengono messi a confronto e la guerra dell’Auditel è più accesa che mai. In verità lo “scontro” fra le due reti, da una parte la Rai dall’altra Mediaset, è sempre molto vivace e il punto in più ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Maria De Filippi contraria : chi litigherà con Gemma? L’indiscrezione : Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi è contraria e vuole convincerla a rimanere: chi litigherà con Gemma Galgani durante il trono over? L’indiscrezione di Nuovo TV.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:35:00 GMT)

Tina Cipollari - è scontro con Maria De Filippi. Bufera su ‘Uomini e Donne’ dopo la decisione dell’opinionista : Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe arrivati un giorno a uno “scontro” del genere tra Tina Cipollari e Maria De Filippi? A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo. Tina, stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, vorrebbe dare maggiori attenzioni ai suoi ragazzi in questo momento così difficile. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di Maria ...

Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria : Tina Cipollari ha deciso di lasciare Uomini e Donne? Secondo Nuovo Tv la Vamp sarebbe pronta ad abbandonare il programma Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di […] L'articolo Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria proviene da Gossip e Tv.

Milly Carlucci - lo schiaffo che massacra Maria De Filippi : cosa non farà mai con lei - ma con la D'Urso... : Quando a Milly Carlucci chiedono se sente la concorrenza di Maria De Filippi , la conduttrice di Ballando con le stelle si fa una grassa risata e tira dritto. E però, come le hanno fatto notare in un'...

Maurizio Costanzo : "Camere separate con Maria De Filippi" : Maurizio Costanzo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha svelato la ricetta vincente che, dopo tanti anni di matrimonio, non hanno mai fatto scricchiolare il rapporto con la moglie Maria De Filippi: Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel ...

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

Nuovi tronisti uomini e donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di uomini e donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di uomini e donne, lui ha confermato di ...

Assegnazioni per il serale di Amici di Maria De Filippi del 12 maggio : i brani dei cantanti tra inediti e cover : Sono state svelate Assegnazioni per il serale di Amici di Maria De Filippi del 12 maggio. La sesta puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi vedrà le due squadre alle prese con nuove sfide che porteranno probabilmente all'esclusione di una cantante tra Carmen ed Emma. Giunti alla nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi del 12 maggio, le due squadre sono formate da Carmen, Einar e Lauren per il team blu ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Nilufar annuncia la scelta - Mariano sotto accusa da Maria De Filippi : Polemiche per una segnalazioni sul tronista partenopeo. Nilufar Addati annuncia la scelta nella prossima registrazione.

Tu si che vales : Maria De Filippi vuole Cannavacciuolo al posto di Mara Venier : Tu si che vales, Maria De Filippi punta Antonino Cannavacciuolo: lo chef potrebbe prendere il posto di Mara Venier Il ritorno di Mara Venier in Rai ha liberato una poltrona molto ambita a Mediaset. Secondo il settimanale Chi, infatti, pare che la produzione di Tu si che vales si stia già guardando in torno per […] L'articolo Tu si che vales: Maria De Filippi vuole Cannavacciuolo al posto di Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Maria De Filippi lancia la bomba Giulia De Lellis : 'Ascolti assicurati' - cosa farà su Canale 5 : Con la stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi vicina al termine, si scatenano i rumors sulla possibilità che Giulia De Lellis possa sedere sul trono all'inizio della prossima stagione. L'ex ...

Uomini e Donne/ Maria De Filippi pensa ai nuovi tronisti : da Giulia De Lellis a Giordano (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i prossimi tronisti? Giulia De Lellis vicina e uno tra Luigi Mastrianni e Giordano Mazzocchi?(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari lascia il programma? La reazione di Gemma e Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. "Buone" notizie per Gemma Galgani: Tina Cipollari lascia il programma? Maria De Filippi è preoccupata...(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:05:00 GMT)