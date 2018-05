Margot Robbie conferma che lo spin-off su Harley Quinn è in lavorazione

Nissan LEAF : Margot Robbie promuoverà l'energia sostenibile : Margot Robbie, attrice australiana, insieme a Nissan promuoveerà l'impiego di energia sostenibile per stili di vita più rispettosi dell'ambiente Credits: Rachel Murray Margot Robbie, candidata al ...

Nissan completa tour di lancio per la Formula E con Margot Robbie : ROMA - Nissan ha concluso a Los Angeles il tour di lancio in vista del suo ingresso in Formula E dalla stagione 2018/19 poco dopo il primo E-Prix di Roma vinto da Sam Bird . Lo ha fatto in occasione ...

Nissan - Margot Robbie e la Formula E a Los Angeles : Roma, 17 apr. , askanews, Nissan completa il tour di lancio con un evento esclusivo a Los Angeles insieme a Margot Robbie, ambasciatrice dei veicoli elettrici e della sostenibilità per celebrare l'...

Margot Robbie è la pattinatrice Tonya Harding dello scandalo su ghiaccio - Foto : Ci sono solo sei donne al mondo che l'hanno fatto. All'epoca della realizzazione del film, due di loro si stavano allenando per le prossime olimpiadi e non potevano rischiare un infortunio. Alla fine ...

Tonya Harding - cosa successe veramente? Il mistero dietro il film con Margot Robbie : Tonya Harding , cosa successe veramente? Il mistero dietro il film con Margot Robbie . Tonya Harding è stata una pattinatrice di primo livello, una delle poche al mondo a saper fare il triplo salto, ...

Tonya - la recensione del film con Margot Robbie : I, Tonya racconta di questo fatto di cronaca, facendone il culmine di una biografia intelligente e graffiante, dedicata all'atleta interpretata da Margot Robbie , qui anche in veste di produttrice. ...

Tonya : Margot Robbie stupisce nel biopic sulla pattinatrice statunitense : Dal 22 marzo esce nelle sale italiane Tonya, il biopic (termine tecnico per indicare un film sulla vita di una persona realmente esistita, da utilizzare senza moderazione per fare un figurone tra gli appassionati di cinema) interpretato e prodotto da Margot Robbie, la Harley Quinn di Suicide Squad. Ispirato dalla storia di Tonya Harding, che forse alcuni (non i più giovani) ricorderanno ancora per il clamore suscitato dallo scandalo che ...

Margot Robbie : «Prima regola - non giudicare» : Questa intervista è tratta dal n. 11 di Vanity Fair in edicola dal 14 marzo 2018 «Ecco Margot Robbie: la nuova bomba sexy australiana». Così i tabloid americani avevano titolato quando l’attrice nel 2013 aveva interpretato la bionda mozzafiato che fa girare la testa a Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. L’ultima in arrivo dalla terra dei canguri a sfondare a Hollywood dopo colleghe del calibro di Nicole Kidman, Naomi Watts e Cate ...

Margot Robbie è in trattative per il prossimo film di Quentin Tarantino : Secondo Deadline Margot Robbie dovrebbe essere nel periodo cruciale della contrattazione per accettare il ruolo di Sharon Tate nel prossimo film di Quentin Tarantino. Margot Robbie dovrà affrontare un ruolo difficile e delicato Il titolo è ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ed è ambientato nell’estate del 1969. La storia parla di Rick Dalton, Leonardo Di Caprio, un attore della tv che vuole entrare a far parte del mondo del cinema, dopo aver fatto ...

Margot Robbie sarà la Sharon Tate del film su Manson di Tarantino? : Dopo mesi di rumors, arriva (da Deadline) la conferma: Margot Robbie è in trattative per interpretare Sharon Tate nel prossimo lavoro di Quentin Tarantino. Il regista aveva contattato l’attrice, candidata all’Oscar per la sua interpretazione di I, Tonya (in sala a breve) lo scorso luglio, proprio per proporle la parte della moglie di Roman Polanski, assassinata nel 1969 dai seguaci di Charles Manson. Ebbene, sembra proprio che la ...

Margot Robbie sarà Sharon Tate nel prossimo film di Tarantino : Gli eventi raccontati nel lungometraggio si svolgeranno nella Los Angeles del 1969 e DiCaprio avrà la parte di Rick Dalton, in passato una star della televisione che ora fatica a lavorare nel mondo ...

Oscar 2018 : Margot Robbie e Timothée Chalamet con mamma sul red carpet : No, il Dna non mente e la genetica non è affatto un’opinione. Ne danno ulteriore conferma Margot Robbie e mamma Sarie Kessler, che sfilano insieme sul red carpet dei 90esimi Academy Awards sprizzando bellezza da tutti i pori. La protagonista di I, Tonya candidata come migliore attrice e la mamma fisioterapista che da sola l’ha cresciuta in una fattoria del Queensland, in Australia, si fanno luce a vicenda davanti a telecamere e ...

OSCAR 2018 - FILM VINCITORI/ Diretta streaming video e tv - Kate Young : l'abito di Margot Robbie farà la storia : Diretta OSCAR 2018, la grande notte di Los Angeles nella notte del 4 marzo 2018: le candidature alla statuetta, i pronostici e la Diretta streaming e tv(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:06:00 GMT)

Oscar 2018 - la più sexy sul red carpet? Si ‘scommette’ su Margot Robbie : “Il suo abito passerà alla storia” : “Non posso ovviamente dire nulla, ma sappiate che l’abito di Margot entrerà nella storia!”: a parlare così è Kate Young, una famosissima stylist hollywoodiana che da anni cura il look di grandi star. E stavolta, Kate scommette su Margot, candidata per I, Tonya (solo Tonya quando uscirà in Italia a fine marzo) dove interpreta una redneck che vuole innalzarsi a campionessa di pattinaggio artistico statunitense. “La cosa fondamentale, ...