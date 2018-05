Marco Taradash | la badilata sull' accordo tra Di Maio e Salvini | ' Se falliscono | il Colle

liberoquotidiano

: GUARDA - La sentenza definitiva su leghisti e grillini, se lo dice lui... - Libero_official : GUARDA - La sentenza definitiva su leghisti e grillini, se lo dice lui... - DreamescapePs : RT @mrctrdsh: Appello di un ottimista tragico in vista delle (eventuali) elezioni a luglio. Aventino o una lista elettorale della società a… - 75lucaleone : RT @mrctrdsh: Appello di un ottimista tragico in vista delle (eventuali) elezioni a luglio. Aventino o una lista elettorale della società a… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) L'attesa per la formazione del governo Lega-M5s sta mettendo a dura prova i nervi degli italiani, compresi gli osservatori della politica come, già provatissimi dopo due mesi di balletti inconcludenti. Il tempo delle chiacchiere per Luigi Die Matteoadesso è finito, con la caduta degli ultimi veti ...