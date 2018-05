Marcianise | chiude Carrefour del Centro Campania | al suo posto Primark? 130 dipendenti a

ilsussidiario

: RT @corrmezzogiorno: #Napoli Carrefour chiude a Marcianise: a casa 130 dipendenti dell’ipermercato - DeriuRegina : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Carrefour chiude a Marcianise: a casa 130 dipendenti dell’ipermercato - corrmezzogiorno : #Napoli Carrefour chiude a Marcianise: a casa 130 dipendenti dell’ipermercato -

(Di giovedì 10 maggio 2018)del: sono 130 ia rischio in attesa di essere ricollocati, le cause e le garanzie dell'azienda. Sostituito da?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:52:00 GMT)