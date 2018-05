Maltempo | SOS nubifragi dopo l’aprile più caldo dal 1800

Maltempo - paura in Sardegna : mezza carrozza esce dai binari con 80 persone a bordo - linea sospesa : Grande paura in Sardegna dove a causa del Maltempo, i detriti trasportati dalle abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno bloccato la corsa del treno regionale sul tratto tra Bonorva e Torralba, nel Sassarese, facendo uscire dai binari due carrelli di una carrozza nella parte anteriore del convoglio. A bordo ci sono un’ottantina di passeggeri. Trenitalia assicura che non ci sono feriti tra i viaggiatori ne’ danni al mezzo. Sul ...

Maltempo Sardegna - Confcommercio : danni ingenti a Bosa - sospendere le tasse locali : “sospendere subito tasse locali. I danni della bomba d’acqua che hanno devastato Bosa (Or) sono ingenti per famiglie ed imprese. Attività commerciali ed artigianali coinvolte dal Maltempo sono alle prese con la conta dei danni, alla perdurante situazione di crisi economica che affligge il territorio si aggiunge questa disgrazia che si presenta alle porte di una stagione turistica che si spera dia qualche speranza di ripresa“: ...

Maltempo - sospeso conferimento rifiuti a Ragusa : A causa del forte vento si registrano nuovi disagi nella raccolta dei rifiuti a Ragusa. sospeso il conferimento a Cava dei modicani

Maltempo : sospese le ricerche dell’escursionista russa dispersa da ieri sul Monte Rosa : Le ricerche dell’escursionista russa, dispersa da ieri nel versante Sud del massiccio del Monte Rosa, sono state sospese a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della scarsa visibilità. La squadra del soccorso alpino valdostano ha raggiunto il rifugio Balmenhorn, battendo l’area fino a 4.000 metri di quota, e si trova ora alla capanna Gnifetti (3.647 metri). Domani riprenderanno le attività di ricognizione, anche ...

Maltempo a Roma - alberi sulle auto in sosta : ferita una donna - : Il forte vento e la pioggia stanno provocando diversi disagi nella Capitale. La signora era a bordo della sua vettura quando è stata colpita: è in ospedale in codice verde. Riaperta Galleria Giovanni ...

Maltempo a Roma - alberi sulle auto in sosta : ferita una donna : Maltempo a Roma, alberi sulle auto in sosta: ferita una donna Il forte vento e la pioggia stanno provocando diversi disagi nella Capitale. La signora era a bordo della sua vettura quando è stata colpita: è in ospedale in codice verde. Riaperta Galleria Giovanni XXII, precedentemente chiusa a causa della caduta di ...

Maltempo - Sos buche : interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese : Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo. “Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi ...

Maltempo - neve a Potenza : anche domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...

Maltempo : rami sui binari - sospesa linea ferroviaria Potenza-Metaponto : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 9 circa sulla linea Potenza–Metaponto “per la caduta di rami sui binari“: lo comunica l’ufficio stampa di Ferrovie dello Stato, evidenziando inoltre che “dalle ore 10 e’ stato attivato il piano emergenza neve grave tra Potenza e Grassano sulla stessa linea Potenza-Metaponto“. “Dalle ore 8.30 e’ attivato il piano emergenza neve grave sulla linea ...

Maltempo Lazio : traffico ferroviario sospeso per 30 giorni tra Arpino e Arce : Rimarrà sospesa per circa trenta giorni la circoLazione ferroviaria fra Arpino e Arce, sulla tratta Roccasecca-Avezzano, interrotta ieri mattina alle 7.30 in via precauzionale, per una frana, in prossimità di Fontana Liri, provocata dal Maltempo che ha interessato il Lazio negli ultimi giorni. L’analisi dei tecnici di Rfi ha evidenziato che gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della sede ferroviaria sono particolarmente ...

Maltempo - mareggiata a Fregene : nuovo Sos erosione : nuovo Sos degli imprenditori balneari di Fregene sud, alle prese nelle ultime ore con una nuova mareggiata che sta portando l’acqua a lambire ed in alcuni casi invadere le fondamenta e le strutture fronte la costa. I balneari, aiutati anche da colleghi del tratto di costa nord, stanno cercando di fronteggiare la situazione con la posa di nuovi sacchetti di sabbia nei punti dove il cemento ha ceduto per arginare l’avanzata del ...

Maltempo Bari : grosso ramo cade su un’auto in sosta - danni : Il forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la Puglia ha provocato la caduta di un grosso ramo di un eucalipto in viale Salandra, a Bari, nei pressi del Policlinico. Il ramo si è spezzato ed è finito su un’auto in sosta, provocando danni alla vettura. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali. L'articolo Maltempo Bari: grosso ...

Maltempo Roma - SOS alberi dopo la neve : 300 interventi in tre giorni : Trecento interventi “in emergenza” sulle alberature della Capitale sono stati effettuati solo nei primi tre giorni di lavoro dopo l’emergenza neve. E’ quanto apprende l’Adnkronos dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Adesso il lavoro del Campidoglio sta proseguendo con la messa in sicurezza delle aree verdi e anche con la rimozione dei rami caduti a Roma in seguito all’ondata ...

Maltempo Fiumicino : sos buche - 4 squadre al lavoro oggi : Su tutto il territorio di Fiumicino anche oggi sono al lavoro quattro squadre incaricate dall’assessorato ai Lavori pubblici per l’emergenza buche dovute al Maltempo dei giorni scorsi. Interventi in via Trincea delle Frasche, via Portuense, via del Faro, via Valderoa, ad Isola Sacra: ed ancora: Aranova, viale Tre Denari a Maccarese e Tragliata. “Anche di sabato le quattro squadre sono al lavoro per l’emergenza buche ...