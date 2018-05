Maltempo e calamità | la Regione Veneto vara il progetto ‘Allerta’

Maltempo Campania : “Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale” : “La Regione Campania anche stavolta non lascerà soli i cittadini sanniti. E’ la rassicurazione che ho ricevuto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al quale ho voluto subito rappresentare le testimonianze e le immagini della improvvisa e surreale grandinata che si è abbattuta inclemente nell’area compresa tra le Valli Telesina e Caudina“: lo rende noto Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale campano del ...

Maltempo - grandine a Sant’Agata de’ Goti : il Comune chiederà lo stato di calamità naturale : La Giunta comunale di Sant’Agata de’ Goti (Benevento) si riunirà nel pomeriggio per “deliberare e richiedere lo stato di calamità naturale per gravi danni conseguenti ad evento meteorologico eccezionale”, con riferimento a “vento, forti piogge e copiose grandinate” che “si sono abbattute su tutto il territorio comunale in queste ore”. Dal Comune di Sant’Agata de’ Goti fanno sapere che ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

Maltempo Calabria : mareggiate su Tirreno - la Regione chiede lo stato di calamità : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha convocato una riunione urgente della Giunta per una prima valutazione sulla grave situazione determinatasi in alcuni Comuni a seguito delle eccezionali mareggiate che in queste ore hanno interessato la costa tirrenica. È stata anche costituita una unità di crisi per seguire costantemente l’evolversi della situazione e per mettere in contatto i Comuni interessati con una commissione, ...

Maltempo - il mar Tirreno diventa un incubo al Sud : mareggiata catastrofica - calamità naturale sui litorali : 1/20 ...

Maltempo - Coldiretti : “Strage su 25 milioni di ulivi - è calamità” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove è drammatica la conta dei danni del gelo invernale che ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all’Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione e la situazione è particolarmente drammatica nella Sabina, con la richiesta del proclamazione dello stato di calamità ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...

Maltempo Abruzzo : il Comune di San Salvo chiede lo stato di calamità : “Questa mattina ho provveduto a far deliberare dalla Giunta comunale la richiesta di stato d’emergenza e di calamità naturale per il settore agricolo per le nevicate dei giorni scorsi che hanno interessato il Comune di San Salvo”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca annunciando il provvedimento dell’esecutivo in considerazione dei danni provocati alle colture, agli ortaggi e agli alberi da frutta a ...

Maltempo : la Provincia di Fermo chiede lo stato di emergenza e calamità : La Provincia di Fermo chiederà alla Regione Marche la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni alla viabilità Provinciale e comunale e alle infrastrutture pubbliche. Ma chiederà anche il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per i danni causati alle produzioni agricole e alle infrastrutture ad esse collegate. L'articolo Maltempo: la Provincia di Fermo chiede lo stato di emergenza e calamità sembra essere il primo su ...