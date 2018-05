Mal di gola in primavera | sintomi | cure e prevenzione

Energia eolica - fa gola alla Malavita e distrugge i nostri monti : Una delle poche affermazioni sensate che ha fatto Vittorio Sgarbi fu qualche anno fa, quando era sindaco di Salemi, in Sicilia: “Se la mafia c’è ancora, esiste di sicuro nel campo degli impianti per lo sfruttamento dell’Energia eolica”. Sempre qualche anno fa (nel 2009) e sempre in Sicilia, a conforto di quanto affermato dal critico d’arte, finirono in manette otto persone a Mazara del Vallo, coinvolte nel business di un locale parco ...

Medicina : una tecnica mirata potrebbe regolare i batteri intestinali - prevenendo numerose Malattie : Numerosi studi suggeriscono che i batteri nell’apparato digerente hanno una grande influenza sulla salute umana e potrebbero svolgere un ruolo nella comparsa di malattie in tutto il corpo. Ora, in un nuovo studio pubblicato su American Chemical Society, gli scienziati riportano di aver trovato un modo per usare composti chimici per colpire e inibire la crescita di batteri intestinali specifici associati a diverse malattie senza danneggiare altri ...

“Mamma mi fa tanto Male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

Calcio - Giovanni Malagò : “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare. Vogliono destabilizzare il sistema” : “L’elezione di Miccichè si è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste parole Giovanni Malagò ha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il ...

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business sui Malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

Metà dei frigoriferi sMaltiti in modo irregolare : Sul caso della gigantesca discarica abusiva nel comune di Tivoli, secondo Arienti, è tutto da ricondurre alla 'cattiva' e illegale economia: "quei frigoriferi sono finiti nelle mani di qualcuno che ...

Di Francesco : 'Roma propositiva per far Male al Barca. Nainggolan? Gioca al 50%' : ROMA - 'Vogliamo continuare a sognare'. Così col tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Barcellona . 'Siamo qui con ...

Pediatria - tutto sullo streptococco : dal Mal di gola alla Malattia reumatica fino alle PANDAS : Un tempo rappresentavano un autentico problema sociale, il terrore dei genitori. In seguito, con il migliorare delle condizioni di vita e la diffusione degli antibiotici, hanno smesso di fare paura. Sono le infezioni da streptoccocco, le cui complicanze, tuttavia, ancora oggi non vanno sottovalutate, tanto più che l’abuso di terapie antibiotiche inappropriate ha prodotto “resistenze” che stanno indebolendo l’efficacia ...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il Mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...

Maltempo Veneto : viabilità regolare sulla A4 - A57 e sul raccordo Marco Polo : Traffico regolare e scorrevole questa mattina in tutte le competenze di CAV Spa, che gestisce Passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo. L’evento nevoso che ha interessato in particolare le prime ore della mattinata non ha creato particolari problemi alla circolazione, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti, specie in Tangenziale di Mestre, proprio a causa della movimentazione dei mezzi ...

Maltempo Campania : regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli : Ripresa alle 12.20 la regolare circolazione dei treni sulle linee del nodo ferroviario di Napoli, nell’area casertana. Lo rende noto Rfi. La tromba d’aria che ieri sera ha investito la zona ha causato gravi danni all’infrastruttura, in particolare tra Gricignano e Caserta, dove si e’ verificata, tra l’altro, la caduta della linea aerea di alimentazione elettrica. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono ...