Maestra sospesa al liceo perché è lesbica E lei fa causa alla scuola incitata dagli

"Intendevo dire che deve morire l'apparato militare - non i poliziotti in sé". La difesa della Maestra sospesa : "Stanno criminalizzando l'antifascismo: c'è una campagna in atto nel nostro Paese. Ciò che ho detto io è stato travisato: non ho augurato la morte a quei celerini. Gente che non ha possibilità di scelta". Si difende così, in un'intervista a La Stampa, Lavinia Flavia Cassaro, la maestra elementare sospesa in via cautelare dal Miur per aver urlato "dovete morire" agli agenti durante il corteo contro CasaPound a ...