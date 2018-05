Macron contro le divisioni in Ue E cita Brexit e voto in Italia

Francia - sabato di protesta contro Macron a Parigi : schierati 2 mila agenti : Parigi si prepara a una giornata di manifestazioni contro le politiche del presidente Emmanuel Macron. La protesta di oggi è stata intitolata “La festa a Macron”, rimando “ironico” anche al compimento del primo anno di governo per l’inquilino dell’Eliseo. L’iniziativa è stata organizzata dalla sinistra radicale France insoumise, guidata da Jean-Luc...

Parigi fa la "festa" a Macron a un anno dall'elezione : la manifestazione contro il presidente - tra malcontento e tensione : A Parigi le proteste non accennano ad arginarsi. In 40 mila hanno partecipato alla manifestazione contro il presidente francese Emmanuel Macron, indetta nella capitale francese da alcuni deputati di sinistra, secondo un conteggio realizzato dall'organizzazione Occurrence. Nel corso della manifestazione anti-Macron, sono stati registrati attimi di paura a piazza della Bastiglia, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso ...

Dazi - Europa unita contro Trump : messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

Macron contro Trump : 'No all'isolazionismo'. E sul clima avverte : non esiste un pianeta B : 'Ci sono due possibilità davanti: possiamo scegliere la tentazione dell' isolazionismo e le illusioni del nazionalismo come rimedio temporaneo alle nostre paure ma chiudere la porta al mondo non ...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Su TIM scontro a distanza tra Trump e Macron. L'accordo arriverà dal Brasile? : Vivendi ha vinto la battaglia legale flash contro Elliott Management. Il Tribunale di Milano ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'integrazione dell'ordine del giorno richiesta dal fondo ...

Iran : accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...

Macron - "rischio guerra civile in Europa"/ Europarlamento : "democrazia contro autoritarismo" : Siria e migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: 'rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo'. Siria, migranti e..

Siria - G7 unito : 'Era necessaria risposta contro armi chimiche' Macron al Parlamento europeo : Apprezziamo e sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per una transizione politica inclusiva e credibile sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del ...