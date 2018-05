M5S Sarà il web ad approvare l’accordo con la Lega

Governo M5S-Lega - il totonomi : chi saranno il presidente del Consiglio e i ministri : L'accordo di Governo tra M5s e Lega si avvicina e impazza il totonomi: tante le ipotesi avanzate sia dal Carroccio che dal MoVimento 5 Stelle per la presidenza del Consiglio, in pole sembrano esserci Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini e Giulia Bongiorno. Si discute anche sui ministeri e sul ruolo di Salvini e Di Maio, che potrebbero non far parte del Governo.Continua a leggere

M5S-LEGA & FINANZA/ Deficit - fiscal compact e dazi : sarà scontro con l'Europa? : E' iniziato l'esame del Def, che deve sterilizzare l'aumento dell'Iva. Ma sui vincoli di bilancio l'Italia potrebbe avere 'posizioni di sfida'

Meloni : 'Il M5S dica se sarà in un governo guidato dal centrodestra' : "Se il M5s vorrà sostenere un governo guidato dal centrodestra, noi li accetteremo". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando dell'ipotesi di un esecutivo a tempo con ...

Di Maio : non sarà facile ammucchiata contro M5S : Hanno confermato che non hanno la volontà politica di fare gli interessi dei cittadini'. 'Vi posso assicurare che in questi 55 giorni l'unico corretto con noi è stato il Presidente Mattarella. E ...

Economia e ambiente. Sunseri - M5S - : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali - progettazioni ... : Economia e ambiente. Sunseri , M5S, : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali, progettazioni infrastrutturali e sanità Accolto l'emendamento del deputato ...

Renzi-Di Maio - è scontro : non ci sarà nessuna intesa tra Pd e M5S : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi chiude definitivamente la porta (mai davvero aperta fino in fondo da nessuno in casa dem) all'accordo con il Movimento 5 stelle. Renzi chiude a...

Martina : «Consulteremo la base Pd se ci sarà un'intesa con il M5S» | Video : Parla il segretario reggente dem: «Sono orgoglioso del lavoro fatto dai governi dem di questi anni che hanno portato l'Italia fuori da una grande crisi». Intanto domenica il Friuli Venezia Giulia va al voto per le Regionali

