M5S-Lega | sintonia sul programma «Si va verso un premier terzo Conflitto di interesssi

Governo - M5S -Lega : c'è base contratto - piena sintonia sul metodo : "Con l'incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di Governo tra M5s e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto ...

Premier terzo - mille difficoltà. Il confronto Lega- M5S parte al ralenti : Ci sarà un Premier terzo . Dopo ventiquattro lunghissime ore di incontri, telefonate, messaggi, tavoli tecnici, colloqui fra sherpa, la montagna della trattativa fra il Movimento 5 stelle e la Lega ha partorito un topolino. E per tutta la giornata i leghisti sono curiosamente taciturni sul confronto in corso: facce scure all'uscita del vertice con i pentastellati sul programma, il primo di una serie, sembra di capire. Matteo Salvini e i ...

Governo - la trattativa Lega- M5S : «Piena sintonia sul programma»Spadafora : «Su premier nome terzo» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

M5S e Lega d'accordo su bozza governo : ... reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'...