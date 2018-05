M5S -Lega - sintonia sul programma. «Si va verso un premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto» : «Piena sintonia ». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Governo Lega- M5S : piena sintonia sul programma - il premier sarà terzo : ... si parla di una personalità di alto rango, non parlamentare, e, preferibilmente non tecnica, anche se su quest'ultimo punto di dipenderà anche dal livello di esperienza politica di una eventuale ...

Sondaggi politici : M5S in calo - Lega Nord si avvicina ancora Video : Il M5S conferma il trend negativo, la Lega Nord ne approfitta per avvicinarsi ancora. I Sondaggi politici aggiornati a oggi 10 maggio - elaborati dall'istituto Tecnè per Rti-Tgcom - vedono i grillini ancora in difficolta' [Video], nonostante l'imminente accordo di governo con il Carroccio di Matteo Salvini. La quadra dovrebbe essere trovata nei prossimi giorni. I leader delle due forze politiche hanno chiesto ulteriore tempo al Presidente della ...