M5S-Lega | «Sintonia su legge Fornero e migranti» Di Maio e Salvini ministri | premier

Governo - la trattativa Lega-M5S : «Piena sintonia sul programma»Spadafora : «Su premier nome terzo» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo M5S Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

M5S e Lega d'accordo su bozza governo : ... reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'...

M5S e Lega d'accordo su bozza governo : 20.21 "Numerosi punti di convergenza programmatici tra M5S e Lega:superamento Legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti, reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina, legittima difesa". Così M5S e Lega dopo la prima riunione tecnica sul ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

M5S-Lega - Bonafede : “Margini di convergenza importanti - sabato nuovo incontro per scrivere contratto” : “Fra due giorni, sabato pomeriggio dopo che avremo rielaborato in maniera un po’ più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi ci rincontreremo per cominciare con la redazione definitiva del contratto di governo”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Alfonso Bonafede, che ha partecipato con la delegazione M5s al tavolo con la Lega sul programma. “Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della ...

Governo : M5S e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos : Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si parla di temi, i nomi verranno poi. Eppure, al termine dell’incontro di oggi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si nascondeva un certo ottimismo sulla formazione della squadra: “sulla composizione dell’esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti”, si legge nella nota congiunta dei due leader. Passi avanti che però non hanno portato alla formalizzazione di ...

Governo : M5S e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sul fronte Lega, tra i nomi più gettonati quello di Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini: scendono le quotazioni da premier ma salgono quelle che lo vorrebbero al ministero dell’Economia, uno dei dicasteri più complicati sul percorso ad ostacoli dell’accordo Lega-M5S. In ascesa anche il nome di Armando Siri, ispiratore della legge sulla flat tax, per lo Sviluppo Economico o i Trasporti, di Claudio Borghi ...

Entro domenica la prima bozza del programma di governo Lega-M5S : Roma, 10 mag. , askanews, Immigrazione, flat tax e reddito di cittadinanza 'sono tutti temi che abbiamo individuato come prioritari per i cittadini italiani e abbiamo visto che ci sono dei margini di ...

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su tavolo anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...

Governo : domenica M5S e Lega riferiscono a Mattarella - poi scelte Capo Stato/Adnkronos : Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Sciolto entro le 24 ore richieste l’interrogativo sulla possibilità o meno di dar vita ad una maggioranza parlamentare per sostenere un Governo, Movimento 5 stelle e Lega entrano ora nella fase decisiva per formare concretamente il nuovo esecutivo. Un confronto complesso che richiede necessariamente tempi più lunghi, per questo i due partiti hanno chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...

Governo : domenica M5S e Lega riferiscono a Mattarella - poi scelte Capo Stato/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – A questo punto tornerebbe in gioco il ruolo del Capo dello Stato, che sempre in base all’articolo 92 della Costituzione nomina i vari titolari dei dicasteri su proposta del premier. Prevedibile che Mattarella voglia esercitare un esame attento dei vari candidati, anche in riferimento alla possibilità che Di Maio e Salvini possano assumere il ruolo di vicepresidenti del Consiglio e a posti chiave come Esteri, Economia, ...