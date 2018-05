M5s-Lega | programma in 3 giorni | con flat tax | abolizione Fornero | reddito di

Elsa Fornero - Lega e M5s pronti a smantellare la sua riforma : come cambiano le pensioni : C'è un punto sul quale Lega e Movimento 5 Stelle convergono perfettamente, senza distinguo, se e ma. Si chiama Elsa Fornero, la ministra al Welfare governo Monti che ha dato il suo nome alla legge ...

Governo - Bonafede : premier sarà terzo - né di M5s né della Lega : Roma, 10 mag. , askanews, 'sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s'. Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che oggi ha partecipato al tavolo programmatico con il ...

Premier terzo - mille difficoltà. Il confronto Lega-M5s parte al ralenti : Ci sarà un Premier terzo. Dopo ventiquattro lunghissime ore di incontri, telefonate, messaggi, tavoli tecnici, colloqui fra sherpa, la montagna della trattativa fra il Movimento 5 stelle e la Lega ha partorito un topolino. E per tutta la giornata i leghisti sono curiosamente taciturni sul confronto in corso: facce scure all'uscita del vertice con i pentastellati sul programma, il primo di una serie, sembra di capire. Matteo Salvini e i ...

M5s-Lega : «Sintonia su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini ministri - premier terzo : I Cinquestelle: giuramento entro fine della prossima settimana, esecutivo snello. L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Governo - la trattativa Lega-M5s : «Piena sintonia sul programma»Spadafora : «Su premier nome terzo» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo M5s Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

M5s e Lega d'accordo su bozza governo : 20.21 "Numerosi punti di convergenza programmatici tra M5S e Lega:superamento Legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti, reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina, legittima difesa". Così M5S e Lega dopo la prima riunione tecnica sul ...

Governo M5s-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

M5s-Lega - Bonafede : “Margini di convergenza importanti - sabato nuovo incontro per scrivere contratto” : “Fra due giorni, sabato pomeriggio dopo che avremo rielaborato in maniera un po’ più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi ci rincontreremo per cominciare con la redazione definitiva del contratto di governo”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Alfonso Bonafede, che ha partecipato con la delegazione M5s al tavolo con la Lega sul programma. “Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della ...

Governo : M5s e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos : Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si parla di temi, i nomi verranno poi. Eppure, al termine dell’incontro di oggi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si nascondeva un certo ottimismo sulla formazione della squadra: “sulla composizione dell’esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti”, si legge nella nota congiunta dei due leader. Passi avanti che però non hanno portato alla formalizzazione di ...

Governo : M5s e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sul fronte Lega, tra i nomi più gettonati quello di Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini: scendono le quotazioni da premier ma salgono quelle che lo vorrebbero al ministero dell’Economia, uno dei dicasteri più complicati sul percorso ad ostacoli dell’accordo Lega-M5S. In ascesa anche il nome di Armando Siri, ispiratore della legge sulla flat tax, per lo Sviluppo Economico o i Trasporti, di Claudio Borghi ...

Entro domenica la prima bozza del programma di governo Lega-M5s : Roma, 10 mag. , askanews, Immigrazione, flat tax e reddito di cittadinanza 'sono tutti temi che abbiamo individuato come prioritari per i cittadini italiani e abbiamo visto che ci sono dei margini di ...