M5S | il deputato pugliese Aresta | ' Luigi | beatifichiamo Aldo Moro'

M5S - il deputato amico di Mattarella : ‘Tornare al voto? Iattura. Riproviamo con Lega’. Poi precisa : ‘Mai smentito Di Maio’ : “Tornare al voto sarebbe una iattura”. Il governo? “Si può fare, con una tregua bilaterale Di Maio-Salvini“. Di Maio premier? “Non è questione di nomi”. Berlusconi? “E’ persona lungimirante e intelligente. Da lui potrebbe venire un’iniziativa che ci apra la strada”. Il deputato M5s Giorgio Trizzino, chirurgo siciliano definito amico di Sergio Mattarella perché da giovane vicino al fratello ...

Catiello - il deputato massone espulso da M5S : “Primo stipendio da parlamentare? 13mila euro - non male. Non va tagliato” : “Cinquemila euro di stipendio, poi indennità varie. In tutto fanno 13 mila euro al mese. Non è male”. Il deputato che parlando col Corriere fa il conto del suo primo stipendio da parlamentare è Catello Vitiello, che ha aderito al gruppo Misto dopo essere stato eletto per i 5 Stelle nel collegio uninominale di Campania 3. Ma a febbraio, a liste fatte, Il Mattino aveva scoperto che Vitiello era “oratore” della ...

"Da deputato guadagno 13mila euro al mese. Ed è giusto così". Parola del massone radiato da M5S : In tutto, tra stipendio da parlamentare e indennità varie, guadagna "13mila euro al mese". Una cifra "non male" che, secondo lui, non va ridotta perché "è giusto che il cittadino mantenga il parlamentare per il lavoro che fa nel suo mandato". La pensa così Catello Vitiello, l'avvocato espulso dal Movimento Cinque Stelle perché massone, oggi deputato nel Gruppo Misto.Intervistato dal Corriere della Sera, ...

M5S-Messina : 'Un caffè - con il deputato' : Laureata in Economia, è stata eletta per il plurinominale nel collegio di Messina ed Enna. Designata dal Movimento 5 Stelle come componente della commissione parlamentare Trasporti, Poste e ...

Spese militari - deputato M5S relatore per l’acquisto di droni da 760 milioni. Il Pd : “Cinque Stelle favorevoli? E’ una notizia” : Le commissioni speciali del nuovo Parlamento ripartono dalle Spese militari. In particolare il primo punto all’ordine dei lavori dell’organismo – che sostituisce le commissioni permanenti finché non ci sarà un governo – è l’acquisto di droni per oltre 760 milioni in 16 anni. Il relatore è Davide Crippa, CinqueStelle. Le sue conclusioni, spiegano Pd e Liberi e Uguali, in sostanza sono favorevoli alla prosecuzione ...

Cecconi cambia idea : il deputato M5S cacciato da Di Maio non si dimette : "Presentare le dimissioni sarebbe un gesto inutile e fine a se stesso". Andrea Cecconi non si dimetterà da deputato, come annunciato con un post su Facebook a febbraio dopo essere finito sotto i riflettori per...

Incontro attivisti del M5S di Saviano con il neodeputato Luigi Iovino : Incontro con i cittadini e gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Saviano presso l’ 'Antica Caffetteria Tre Frecce'. I dettagli dell'Incontro Al dibattito sono intervenuti Claudio La Marca, Antonio Basile, Pasquale Lingelli e Giuseppe Genovese, attivisti e membri componenti del gruppo Movimento Cinque Stelle di Saviano, Gennaro Saiello, consigliere M5S della Regione Campania, e Luigi Iovino, parlamentare della Repubblica neo-eletto alla Camera ...