M5S e Lega d'accordo su bozza governo

: L'alleanza fra M5s e Lega mette insieme il peggio di ciò che l'Italia ha espresso - HuffPostItalia : L'alleanza fra M5s e Lega mette insieme il peggio di ciò che l'Italia ha espresso - borghi_claudio : Governo, Salvini: 'Ci proverò fino all'ultimo minuto'. M5s-Lega chiedono a Colle 24 ore per accordo - chedisagio : ?? via libera di Berlusconi al governo M5S -Lega. Il governo della rivoluzione grillina, passa grazie al permesso Di Silvio, insomma -

"Numerosi punti di convergenza programmatici tra M5S e:superamento Legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti, reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina, legittima difesa". Così M5S edopo la prima riunione tecnica sul programma di. C'è dunque una "base di" e "piena sintonia sul metodo con cui si procede"(Di giovedì 10 maggio 2018)