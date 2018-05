M5S | contratto entro 3 giorni

M5S-Lega - vertice per il contratto di governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

M5S-Lega - vertice per il contratto di governo. Salvini : o si chiude o si vota : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : riunione in corso/ Diretta live : “Tema immigrazione parte del contratto” : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:01:00 GMT)

Vertice M5S-Lega per contratto di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Vertice M5S-Lega per contratto di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

GOVERNO M5S-LEGA - DI MAIO-SALVINI : INCONTRO IN CORSO/ Diretta live : prima riunione su contratto e programma : GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:01:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio : “Conflitto d’interessi e anticorruzione nel contratto? Ci caratterizzano - discuteremo di tutto il programma” : Dopo il via libera di Forza Italia e Silvio Berlusconi, tra M5s e Lega sono partite le trattative per trovare un premier condiviso per il governo, così come per individuare i temi da inserire nel contratto. “Finalmente si sono creati i presupposti per iniziare un tavolo e avviare il progetto del governo del cambiamento, da subito si metteranno al lavoro i tavoli tecnici”, ha rivendicato Luigi Di Maio di fronte ai cronisti, dopo ...

GOVERNO M5S-LEGA - INCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Video - "Importanti passi in avanti : ora contratto di programma" : GOVERNO, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano. Le ultime notizie: passo di lato del leader di Forza Italia, ma l'alleanza di centodestra non è finita.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:31:00 GMT)

M5S-Lega - cambiamento o inciucio pro Berlusconi? Cominceremo a capirlo dal contratto di governo : Conoscendo il pregiudicato Silvio Berlusconi, definito dai tribunali della Repubblica un “delinquente naturale”, è giusto pensare che prima di togliere il suo veto alla nascita di un governo abbia avuto da Matteo Salvini precise garanzie sulle materie per lui importanti: giustizia, telecomunicazioni e fisco. Per questo Luigi Di Maio, se non vuole finire per apparire agli occhi degli elettori come un politico disposto per il potere a qualsiasi ...

M5S : Di Maio - se si faceva contratto di 2 anni mia esperienza finiva : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Se avessimo chiuso un contratto di governo per fare un governo di due anni in cui facevamo 7-8 cose che non si fanno da trent’anni, per me sarebbe potuta pure finire qui la mia esperienza politica. Non sono state fatte, adesso si torna a votare con una legislatura che politicamente neanche è iniziata”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ai microfoni di Rtl 102.5, spiega la sua ...

Consultazioni - Di Maio : “M5S ce l’ha messa tutta - ma da altri molto cinismo. Io mai stato impedimento a contratto di governo” : “Oggi siamo in un’altra fase. Sono disponibile a scegliere un premier terzo che faccia un contratto di governo con tre condizioni intrattabili: reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero, una seria legge anticorruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. “Deve essere chiaro “che nel ragionare con la Lega di Salvini, io non sono mai stato ...

M5S - retroscena sul 'contratto di governo' con il Pd : 'Angelino Alfano' - la condizione più umiliante : Dura per il Pd accettare di dialogare con il Movimento 5 Stelle sul 'contratto di governo', dopo 5 anni di insulti e sberleffi. Ma forse è ancora più dura per i grillini, autoproclamatisi 'vincitori' ...

Gli sherpa M5S-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona scuola : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

Pd-M5S - la soffiata da dentro il partito di Grillo : 'Il contratto di governo è incostituzionale' : Le democrazia stravolta. Senza che nessuno dei tanti costituzionalisti che tanto si indignano appena viene sfiorata una virgola della legge fondamentale, dica qualcosa. Come è noto (ma non a tutti), i singoli parlamentari non hanno vincolo di mandato. nel senso che nella loro azione parlamentare sono liberi di fare come meglio credono, compreso votare provvedimenti non condivisi dal gruppo di cui fanno parte e persino cambiare gruppo o ...