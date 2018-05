M5s | ampi margini di convergenza con la Lega sul programma di governo

Governo : Bonafè - con M5s distanze ampie e evidenti : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Le distanze fra Pd e M5S sono ampie ed evidenti e sono riassumibili nelle due diverse visioni dell’Italia e dell’Europa. A partire dalla lotta alla disoccupazione che si puo’ fare in mille modi, ma non certo con il reddito di cittadinanza sul quale, vogliamo ricordarlo, i grillini hanno impostato la campagna elettorale. Una misura bandiera priva di copertura che la rende automaticamente ...

Lazio - Zingaretti presenta i 10 punti del programma : prende forma l’asse Pd-M5s che guarda anche al Campidoglio : Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi. “Ma se non funziona, si va tutti a casa”. prende sempre più forma la nuova alternativa Dem sull’asse Orlando-Franceschini e la costruzione di un centrosinistra con i pentastellati, intesa che su Roma si sta già plasmando. Durante la seconda seduta del Consiglio regionale, il laboratorio-Pisana ha portato nuovi segnali d’intesa e ora sul fronte Pd si guarda con ansia all’assemblea nazionale del 21 aprile, ...

Sicilia : Sgarbi - mozione M5s? Grillo campione di turpiloquio : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - "Mi fa piacere che nel momento in cui, finite le elezioni, il M5S con il suo falso leader, incoronato da un Grillo latitante, si è distinto per voto di scambio, i membri grillini dell’Assemblea Siciliana insorgano contro di me per difendere Di Maio, rimproverandomi pat

REDDITO DI CITTADINANZA/ Campiglio : misura giusta - ma quella di M5s non sta in piedi : Torna alla ribalta la proposta del REDDITO di CITTADINANZA. Per LUIGI Campiglio può essere lo spunto per mettere a punto una misura più efficace.

Ferrara (M5s) : In Campidoglio è boom di doppie poltrone : Ferrara: Giachetti, Fassina e Meloni hanno confermato il loro seggio in Parlamento, perché lasciare il consiglio comunale? Roma – Paolo Ferrara, Capogruppo del M5S in Aula Giulio... L'articolo Ferrara (M5S): In Campidoglio è boom di doppie poltrone proviene da Roma Daily News.

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ M5s - Fioravanti al Ministero Sport in governo Di Maio : campione Nuoto - “un onore” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA: M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella: oggi i primi 5 nomi, domani lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Elezioni 2018 - il campione olimpionico Domenico Fioravanti è il nome proposto dal M5s come ministro dello Sport : Il due volte campione olimpionico di nuoto, Domenico Fioravanti, è il ministro dello Sport designato dal M5s nella lista inviata al Quirinale. L’ex nuotatore si aggiunge ai cinque nomi già resi pubblici dai Cinque Stelle, dall’economista Lorenzo Fioramonti proposto per lo Sviluppo Economico alla dirigente ministeriale Alessandra Pesce che il Movimento vorrebbe all’Agricoltura. “Sarà un grande onore e un grande privilegio, ...

Elezioni 2018 - “il campione olimpionico Domenico Fioravanti è il nome proposto dal M5s come ministro dello Sport” : Il due volte campione olimpionico di nuoto, Domenico Fioravanti, è il ministro dello Sport designato dal M5s nella lista inviata al Quirinale. L’ex nuotatore – secondo le agenzie di stampa – si aggiunge ai cinque nomi già resi pubblici dai Cinque Stelle, dall’economista Lorenzo Fioramonti proposto per il Mise alla dirigente ministeriale Alessandra Pesce che il Movimento vorrebbe all’Agricoltura. Fioravanti, ...