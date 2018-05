M di Michele Santoro 2018 | prima puntata sul caso Moro | 10 maggio

Michele Santoro a Blogo : "Ecco perché mi candido al Cda Rai" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione delle quattro nuove puntate di M, in onda su Rai3 in prima serata a partire da giovedì 10 maggio 2018 e dedicate al caso Aldo Moro, Michele Santoro ha risposto alle domande dei giornalisti. L'anchorman ha spiegato perché ha deciso di candidarsi al Consiglio di amministrazione della Rai, candidatura sulla quale "scommetterei poco" ma così "i curricula saranno più ampi e dettagliati" in quanto ...

Rai - Michele Santoro si candida per un posto al Cda : “Una provocazione per risollevare il servizio pubblico” : Michele Santoro torna su Rai3 con ‘M‘. L’appuntamento è da giovedì 10 maggio alle 21,05. Dopo il ciclo di puntate sull’attualità, è la volta di quello che viene definito “racconto monografico”. Al centro gli anni segnati dal rapimento di Aldo Moro, a quarant’anni dall’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse. “Ci saranno novità”, spiega il giornalista e ...

