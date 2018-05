umbriacronaca

: #Università di #Brandeburgo ad Assisi, un master per lo studio del patrimonio culturale della città… - umbriajournal_ : #Università di #Brandeburgo ad Assisi, un master per lo studio del patrimonio culturale della città… - tuttoggi : Studenti dell’Università di Brandeburgo ospiti ad Assisi - TrgMedia : L’Università di Brandeburgo ad Assisi -

(Di giovedì 10 maggio 2018)Ben 20 studenti del Master Internazionale di Studi in Cultural Heritage dell'disono in visita-studio ad, fino all'11 maggio, , per incontrare i principali ...