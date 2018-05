Luke Cage 2 | trama e promo seconda stagione VIDEO

Luke Cage : il trailer della seconda stagione della serie Marvel : Netflix ha diffuso il trailer della seconda stagione della serie Luke Cage , in arrivo sulla piattaforma di streaming il 22 giugno. Il protagonista della serie si ritroverà nelle tredici puntate inedite ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un ...

Luke Cage - ecco trailer e data della seconda stagione : Continua l’avvicendamento delle serie Marvel diffuse su Netflix: dopo la serie collettiva The Defenders la scorsa estate e la seconda stagione di Jessica Jones diffusa a marzo, sta per arrivare il momento anche del nuovo ciclo episodi per Luke Cage. L’eroe nero dalla pelle indistruttibile, interpretato da Mike Colter, tornerà infatti il prossimo 22 giugno con la sua seconda stagione inedita: ad annunciarlo è il nuovo trailer diffuso ...