Luigi Favoloso | “Patrizia mi ha deluso” | GF 15

NINA MORIC PERDONA Luigi FAVOLOSO? "MAI RILASCIATO QUESTA INTERVISTA"/ Arriva la smentita e minaccia querela : NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista? Lei smentisce duramente.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:58:00 GMT)

Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF : Il motivo? Patrizia Bonetti : Mariana Falace dopo lo scontro con Patrizia Bonetti si difende al Grande Fratello: l’opinione degli altri concorrenti della Casa Mariana Falace, dopo martedì, al Grande Fratello è più volte tornata a parlare dello scontro in diretta con Patrizia Bonetti. La ragazza, nello specifico, ha voluto chiarire la sua posizione con i concorrenti in Casa che, […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF: Il motivo? ...

GF 15 - Aida Nizar e Luigi Favoloso : televoto pilotato? : Aida Nizar fuori dal GF 15: Luigi Favoloso salvo grazie ai call center? Come è ben noto, martedì scorso Aida Nizar è stata eliminata dalla quindicesima edizione del Grande Fratello con il 51,5% delle preferenze contro Luigi Favoloso che ha ottenuto il 42,9% di voti, Simone Coccia il 3,7% e Alberto Mezzetti solo l’1,8% di voti validi. Dopo la sua eliminazione dal reality più spiato d’Italia sono iniziate le proteste da parte del mondo dei ...

Grande Fratello - il crollo di Nina Moric : retromarcia su Luigi Favoloso? E presto - nella casa... : Forse, Nina Moric ci ripensa. Dopo aver scaricato in diretta Luigi Favoloso per le sue effusioni al Grande Fratello con Patrizia Bonetti , la showgirl croata potrebbe tornare sui suoi passi. Lo lascia ...

Grande Fratello 2018 : l'eliminazione di Aida Nizar è stata pilotata? La frase di Luigi Mario Favoloso scatena il caos : Un video pubblicato sui social mostra l'ex di Nina Moric invitare un fantomatico zio ad attivare i call center per salvarlo dal televoto.

Grande Fratello 15 - Nina Moric : "Luigi Favoloso? Non so se è davvero finita" : La situazione sentimentale di Nina Moric si è letteralmente arenata dopo che il suo ex fidanzato Luigi Favoloso, è stato lasciato in diretta televisiva dalla stessa, dopo l'avvicinamento di Patrizia Bonetti al ragazzo, avvenuto a poco meno di un mese dalla partenza del Grande Fratello. L'attenzione si è quindi centrata sulla post fine relazione dei due, che viene vissuta in modo confuso da entrambi, come confermato anche dalla sorella di ...

Grande Fratello - il sospetto sulla porcheria dei call center pagati per il televoto : la strana frase di Luigi Favoloso : Sul televoto del Grande Fratello di Barbara D'Urso si aggiunge un nuovo pesantissimo sospetto. A gettare un'ombra cupissimo sulla regolarità dei voti del pubblico sono le diverse frasi lanciate qua e ...

Vladimir Luxuria ha commentato negativamente Luigi Favoloso Video : La puntata di martedì sera del 'Grande Fratello' ha creato grandi polemiche tra gli amanti del Reality. Tra i concorrenti in nomination per l'eliminazione, a lasciare la 'casa' più spiata d'Italia è stata Aida Nizar. La spagnola amatissima dai Social, dopo due settimane di permanenza nella 'casa di Cinecitta'', ha dovuto lasciare il reality nonostante le previsioni fossero a suo favore. A 'Mattino 5' Vladimir Luxuria ha espresso [Video]le sue ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria sconvolta per l'eliminazione di Aida Nizar : 'Ha Luigi Favoloso e ha vinto il branco' : Il pubblico del Grande Fratello ha deciso e ha salvato Luigi Favoloso piuttosto che Aida Nizar dall'eliminazione. Questa mattina durante il programma Mattino 5 Vladimir Luxuria ha commentato il ...

Gf - Nina Moric risponde - indirettamente - alle parole di Luigi Favoloso : Ieri sera, durante e dopo il confronto con Patrizia Bonetti avvenuto nella casa del Gf Nip , Luigi Favoloso sembra aver fatto un passo indietro. Dopo aver detto a Patrizia che lui ha una situazione ...