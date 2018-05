“Lui?!” Lo sapevate che il Ken umano è stato con un vip italiano chiacchieratissimo?

caffeinamagazine

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il Kenha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ma non sarà un vero e proprio concorrente: resterà nella casa solo per qualche giorno. Lo ha fatto sapere Barbara D’Urso durante la quarta puntata del reality. Da quando è entrato, tutti gli occhi sono stati puntati su di lui: il pubblico è abbastanza sconcertato di quella presenza inquietante e, intorno alla figura del Kenbrasiliano c’è una curiosità morbosa. Cosa spinge una persona a ridursi così? Cosa ha spinto la D’Urso a invitarlo a entrare nel reality? Perché il pubblico dovrebbe assistere alle vicende quotidiane di questa persona che ha speso un patrimonio per stravolgere il suo aspetto? Cosa c’è di educativo in tutto questo? Sono questi gli interrogativi che si pongono i telespettatori. A ragione. Ora che non si fa che parlare del Ken, tra l’altro, vogliamo ricordare un fatto che probabilmente non ...