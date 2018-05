Luca Barbarossa presenta il vinile del nuovo progetto “Roma è de tutti” : Giovedì 17 maggio nella VINYL ROOM di Via Della Frezza 53 a Roma, alle ore 18.30, sono invitati tutti quelli che amano ascoltare la musica con le orecchie e godersi le chiacchiere di due amici come FRANCESCO DE GREGORI e Luca Barbarossa, approfittando della presentazione del vinile del nuovo album di quest’ultimo “ROMA È DE TUTTI”. Un confronto tra colleghi per esplorare insieme la composizione e la realizzazione di un album ...

Luca Barbarossa - dopo Sanremo ecco il tour : dopo la positiva esperienza all'ultimo Festival di Sanremo , Luca Barbarossa è tornato nella sua dimensione ideale: davanti al suo pubblico con un tour teatrale , dal nome 'Roma è de tutti', che gira ...

Luca Barbarossa in concerto a Roma con il nuovo album (6 aprile) : Luca Barbarossa in concerto a Roma – Via Asiago si animerà il prossimo 6 aprile grazie al live del cantautore, con cui presenterà il suo ultimo album. Roma è de tutti è il nuovo disco di Luca Barbarossa, che presenterà in diretta su Rai Radio2. I fan potranno assistere in anteprima al live grazie alla versione short voluta dall’artista. Si tratta quindi di una scaletta ridotta rispetto al concerto di Roma che Barbarossa terrà a Roma ...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina D’Avena - Luca Barbarossa e Serena Auteri tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventitreesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Cristina ...

DOMENICA IN / Anticipazioni e ospiti : Luca Barbarossa - il successo a Sanremo e il tour teatrale (25 marzo) : DOMENICA In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D'Avena, Serena Autieri e il "Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.

La Roma pastorale di Luca Barbarossa : La Roma della gente che si mescola, la Roma di chi ci nasce e di chi la sceglie per vivere. La Roma della strada. Luca Barbarossa ha appena pubblicato il suo primo disco di inediti dopo dieci anni, e ...

LA VITA IN DIRETTA/ Luca Barbarossa e Simona Izzo ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini : Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite in studio Luca Barbarossa e Simona Izzo.

Luca Barbarossa - colpo di fortuna : con la neve a Roma spopola 'passame er sale' : Emergenza freddo, un gran colpo di fortuna per Luca Barbarossa : sui social spopola ' passame er sale ' Valanga di post divertenti inviati a Luca Barbarossa a seguito dell'emergenza freddo a Roma . ...

Mirkoeilcane e Luca Barbarossa - due romani di scena ma si fa avanti anche il toscano Baglioni : le novità discografiche : Mirkoeilcane - Secondo me Da un pezzo molti sostengono che Roma è una vera e propria fucina di talenti e che la capitale di questi tempi sforna nuovi personaggi in tutti i campi, a partire dalla ...

Luca Barbarossa/ Neve a Roma - #passameersale virale : "La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social" : Luca Barbarossa: Neve a Roma e #passameersale diventa virale. "La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social", il commento del cantautore capitolino.