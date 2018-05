Loro 2 e gli altri film del weekend

Nuova maglia della Roma / I gialLorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

Valorizzazione della ricerca : all’Università di Genova gli studenti realizzano i Loro sogni : Pubblicato il rapporto Netval 2018: il Network per la Valorizzazione della ricerca ha evidenziato le Università da cui sono partite il maggior numero di imprese Spin Off in Italia. L’Università di Genova, che punta moltissimo sull’innovazione, è al secondo posto tra gli atenei italiani, con il 3,7% del totale nazionale di imprese spin-off nate dai suoi dipartimenti. Gli studenti dell’Università di Genova sono tra i più avvantaggiati nella ...

Sono Loro gli attori più pagati di Hollywood : Ad Hollywood, le paghe non Sono più quelle di un tempo. E questa è una certezza. Scorrendo la classifica dei venti attori più pagati a film, non si trova cifra superiore ai 25 milioni di dollari, dati a Daniel Craig per il prossimo James Bond, o ai 20, dati a Dwayne Johnson per Red Notice. Più spesso, ci si imbatte in un 10 o in un timido numero a una sola cifra. E il motivo, secondo Variety, non dipenderebbe affatto dai biglietti staccati. ...

NBA Playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al Loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran. Sanzioni per chi è in affari con Loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

La padrona muore - Loro la vegliano per giorni : le due cagnoline ora cercano famiglia : Kate e Kiara, un Setter e un Labrador, hanno cercato in tutti i modi di richiamare l'attenzione fino a quando i soccorsi non hanno forzato la porta. Ora cercano una nuova casa.Continua a leggere

“Ogni maledetta sera…”. Robin Williams - spunta solo ora quel dettaglio doLoroso sulla sua morte. A 4 anni dal suicidio - è la moglie a rivelare la triste verità : “È stato orribile” : Lo abbiamo amato e per questo anche pianto. Per tanti di noi la morte di Robin Williams ha segnato un passaggio doloroso nel quale in molti abbiamo pensato la stessa cosa: “Nessun attore riuscirà mai a superare quel talento”, forse sbagliavamo, forse no. Fatto sta che le lacrime versate per il nostro personalissimo e idealizzato Patch Adams, sono ancora lì, a bagnare le nostre gote, ogni qual volta che sui social una foto, emozionando, ...

Anziano violenta due sorelline e dà Loro 100 dollari - la madre glieli strappa di mano : Terribile storia quella che arriva dallo Stato americano delle Georgia. Una 25enne ha ceduto le sue due bambine di 5 e 6 anni a diversi anziani in cambio di denaro. Anche la nonna è complice di questa assurda violenza. La donna non avrebbe fatto nulla per fermare la figlia ed è stata a sua volta condannata.--Stupro e traffico di esseri umani a scopo di schiavitù sessuale, crudeltà verso i bambini. Sono le gravissime accuse alle quali deve ...

Agricoltura - il made in Italy trainato dagli immigrati. Senza di Loro il Nord rischia la paralisi : Abbastanza per trainare l'economia in diverse province, dove gli insediamenti sono così massicci da cambiare il volto dei quartieri rurali. Basta visitare Borgo Hermada , nell' Agro Pontino : porta ...

Libri / Gli animali - le nostre domande - le Loro risposte : ... non solo tanti aneddoti curiosi, divertenti e talvolta paradossali, ma soprattutto si imbatterà negli interrogativi cruciali alla base della filosofia della scienza, dell'etologia, della psicologia ...

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro così non si era mai visto : tutta la vicenda e le Loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

“Aiutateci…”. Gf : l’appello accorato dei concorrenti. Nella casa l’aria si taglia con il coltello - ma qualcosa scuote profondamente i gieffini e la Loro richiesta è drammatica : Al Grande fratello si affilano i coltelli. In questo momento in nomination ci sono Luigi Mario Favoloso, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. Visto che qualcuno di loro potrebbe uscire, Lucia Bramieri ha chiesto loro di fare un discorso. I primi tre hanno accettato di prendere la parola, ma la spagnola, al contrario, ha preferito non dire nulla. Subito dopo questo momento conviviale, il gruppo ha fatto un appello agli ...

"Il Royal Wedding ci costerà 32 milioni" : gli inglesi chiedono al Parlamento che non siano Loro a pagare : "God save the Queen" è l'inno che tutti gli inglesi cantano a squarciagola e che dimostra il loro attaccamento alla storica monarchia britannica, eppure l'ormai prossimo Royal Wedding del cadetto Harry e della yankee Meghan Markle sta mettendo in discussione l'amore dei sudditi per la famiglia reale. Stando a quanto scrive il tabloid The Week, infatti, con l'approssimarsi delle nozze dell'anno i cittadini d'Oltremanica hanno preparato una ...

Roma-Cagliari 0-1 - i gialLorossi blindano la Champions : Roma, 7 mag. , askanews, Un gol di Under dopo quindici minuti del primo tempo regala alla Roma un successo importantissimo perché le permette di blindare il terzo posto in classifica e con esso la ...