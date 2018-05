Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza scuola-lavoro : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza scuola-lavoro (2) : (AdnKronos) – I numeri: per l’anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l’apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo. Nel 2017, grazie agli istituti di formazione su cui la Regione ha competenza, 20mila ...

'Esiste un fascismo buono' - bufera sull'assessore della Regione Lombardia : MILANO Scempiaggini senza senso, attaccano i detrattori. Sono soltanto fatti storici, ribatte lei. E' polemica in Lombardia per il post da più parti ritenuto 'nostalgico' del neo assessore regionale ...

Lara Magoni - l’assessore al Turismo della Lombardia : “Grande errore rinnegare ciò che di buono ha fatto il fascismo” : “rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore”. Lara Magoni ha scelto il Primo Maggio per il suo post nostalgico, nel quale ricorda che a suo avviso il fascismo fece anche cose buone, appunto: le leggi sul lavoro, per esempio, spiega l’assessore al Turismo della Lombardia, “nascono proprio TUTTE dal fascismo”. In fabbrica, negli Anni Trenta, si stava quasi meglio che oggi. “Posso dirvelo? ...

Assessore Lombardia : "Bene premi come Randstad Employer Brand" : "C'è una grande richiesta di lavoro da parte dei giovani in tutto il Paese. E il lavoro dei giovani deve essere una priorità. Per far questo, fondamentale è la formazione. Noi lavoreremo su questo ...