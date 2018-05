Lo spread tra Italia e Spagna fa rotta verso massimo storico

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Così lo spread appare - scompare e si trasforma : Un avvincente libro di Carlo Rovelli dal titolo La realtà non è come appare che parla dell'universo può essere un'interessante ispirazione per capire il comportamento dei mercati post elezioni. Il risultato elettorale è stato giudicato dagli analisti finanziari peggiore rispetto alle attese. I mercati si aspettavano certamente che nessuna delle tre fazioni politiche avrebbe raggiunto un numero sufficiente di voti per governare, ma allo stesso ...

Borsa - spread sotto 140 punti. Btp tra i migliori debiti sovrani dell'Eurozona : Gli acquisti sulla carta italiana portano i tassi decennali dei Btp a scendere di 3 punti base, al minimo in cinque settimane, ovvero all'1,94%. Lo spread Btp-Bund è in calo attorno a 138 punti base, ...

Ecco perché anche tra i primi Paesi del G7 gli spread sono alle stelle : Nell'autunno 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi superò 500 punti. A quei tempi fu un inequivocabile segnale d'allarme che comportò una crisi politica e la decisione di affidare l'Italia in amministrazione straordinaria, ovvero

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non va alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non va alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Salvini : "Centrodestra al Governo - niente coalizioni strane". Vola lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Trionfo M5S - exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Borsa giù - sale lo spread : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...