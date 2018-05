Lo «scalato di potere» di Melania Trump e le altre

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) Ilvien scalando? Parrebbe di sì. In effetti, focalizzandoci su un gruppo selezionato di «première dame» e donne dell’high society di Hollywood – tra cui, Kate Middleton (e la sorella Pippa), Meghan Markle, Letizia di Spagna e Amal Alamuddin, ad esempio – non può che saltarci subito all’occhio un dettaglio di styling ben preciso: hanno tutte un tagliosu capello lungo o medio-lungo. LEGGI ANCHECapelli scalati, 5 consigli per un risultato da star Ora, per quanto questa scelta rappresenti un grande «classico» da salone, racchiude in sé un messaggio che va ben oltre la bellezza estetica di un capello come si deve: «Diciamo subito che il capello lungo quando è sano e ben curato offre il meglio ad una donna in termini di seduzione, versatilità di stile e potenza estetica», ci spiega Sergio Carlucci, Creative Director & Co-Founder ...