“Lo ha baciato!” Ken umano all’attacco e l’altro ‘rosica’ Lo ha fatto proprio con

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il Ken. Esatto,lui. L’attrazione – senza offesa, non ce ne voglia il caro Rodrigo – che Barbara D’Urso ha scelto per ridare brio al Grande Fratello edizione numero 15. Un’ edizione che i ben pensanti non guarderebbe neppure con il binocolo – come la più sfigata squadra di serie A un trofeo europeo (potete aggiungere un nome qualsiasi a discrezione del vostro credo calcistico – impallinata dalla critica e presa di mira da ogni genere di telegiornale e pagina Facebook satirica, strafalcioni epici, copioni che saltano fuori come conigli dal cilindro e pacchiani fuori onda che neppure il primo Dawson regista si farebbe beccare. Il Kensi diceva. Bene, è piombato dentro questa cloca maxima – nel senso di opera architettonica e idrica di indubbio valore – a piè pari e subito si ènotare. Non tanto per l’assenza di vibrisse sugli zigomi da gatto, i capelli ...